oroscopo-branko-del-weekend-1-e-2-ottobre:-le-stelle-su-soldi,-amore,-lavoro-e-salute

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Sperimentatrici. Sino al tardo pomeriggio domenicale, i nati Ariete avranno buone chance di avvertire una viscerale voglia di cimentarsi in qualcosa di nuovo all’interno di una disciplina che, però, conoscono appieno. Ad esempio, gli chef del segno saranno indotti dal parterre astrale a rivisitare un piatto tipico o a crearne uno ad hoc per un evento in programma.

Toro – Preoccupati. Il terzo decano di casa Toro, soprattutto nella giornata di sabato, potrebbe dover fare i conti con una dose massiccia di preoccupazione riguardante il prossimo futuro, coi nativi che non riusciranno a trovare il bandolo della matassa nelle questioni economiche.

Gemelli – Fuori luogo. La sgradevole sensazione con la quale dovranno, con ogni probabilità, rapportarsi i nati Gemelli in questo fine settimana sarà di sentirsi come un pesce fuor d’acqua, ovvero non sentirsi integrati perfettamente all’interno dei luoghi e con le altre persone. Percezione errata che andrà, fortunatamente, svanendo già dalle ultime ore domenicali, quindi i nativi farebbero bene a farsela scivolare addosso per non creare inutili danni alla loro routine.

Cancro – Timidi. La settimana si chiuderà con una giornata tutt’altro che scorrevole per i nati Cancro, specialmente sul fronte relazionale perché il segno d’Acqua risulterà goffo nei movimenti e poco intraprendente nelle parole proferite, timidezza che potrebbe fare da deterrente alle nuove conoscenze affettive.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Tagli utili. Weekend che strizzerà, con ogni probabilità, l’occhio alla consapevolezza per i felini di prima e seconda decade, in quanto il segno di Fuoco si renderà conto di come gli stravolgimenti e gli allontanamenti degli ultimi mesi stiano risultando oltremodo utili alla loro evoluzione.

Vergine – Insabbiamenti. Quasi come se si trovassero in un film di spionaggio, i nati Vergine saranno probabilmente i protagonisti, nel corso di questo weekend autunnale, di un insabbiamento a loro favore nel luogo professionale. Una parola fuori luogo o una mansione svolta con faciloneria, difatti, verrà prontamente nascosta da un collega o un subalterno dinanzi agli occhi del capo.

Bilancia – Permalosi. Il secondo segno d’Aria, nel corso del fine settimana, avrà buone possibilità di divenire insolitamente permaloso e tendente al litigio, in particolar modo in coppia dove prenderà ogni presunta provocazione dell’amato bene troppo sul personale.

Scorpione – Chiarimenti. Due giornate che profumeranno, c’è da scommetterci, sia di condivisione che di chiarimenti, in quanto i nati Scorpione non vorranno tenere il muso ancora a lungo e cercheranno di appianare in ogni modo i vecchi contrasti. Intorno all’ora di cena del 2 ottobre, inoltre, saranno possibili visite inaspettate in casa.

Oroscopo del weekend di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Sul fronte finanziario, un po’ sul filone delle ultime cinque settimane, per gli arcieri il semaforo parrà posizionarsi ancora sul giallo in questo weekend. Non ci sarà bisogno di allarmarsi in tal senso, perché una persona cara andrà in loro soccorso con un tempestivo prestito.

Capricorno – Pausa rigenerativa. Se nella giornata di sabato sarà probabile che in casa Capricorno si parli ancora di doveri familiari e professionali, ecco che dalle prime ore di domenica i nativi cambieranno totalmente mood, orientandosi verso una versione decisamente più rilassata e oziante del giorno festivo.

Acquario – Sabato romantico. Fine settimana che, almeno nella prima parte, regalerà probabilmente degli attimi intensi nel ménage amoroso di casa Acquario, coi nativi che vorranno ritagliarsi una parentesi romantica col partner e per scegliere la location ideale non baderanno a spese.

Pesci – Orecchie tappate. I nati Pesci potrebbero volutamente evitare di ascoltare le altre persone e, di conseguenza, sgusciare via quando gli verrà chiesta una loro opinione in queste due giornate d’ottobre, in quanto la loro sensibilità sarà alle stelle e udire una cattiveria anche nei riguardi di altri sarebbe deleterio per la loro armonia.

