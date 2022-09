Oroscopo Branko del 30 settembre: venerdì fortunato, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Visualizza i cambiamenti che desideri ed eleva i sentimenti. Parole dolci e conversazioni leggere creeranno un’atmosfera piacevole nelle interazioni di oggi. Venere favorirà accordi, trattative commerciali e nuove relazioni. La vita sociale sarà più piacevole con la vicinanza di amici e attività di gruppo. Questo sarà un buon momento per rompere i vecchi schemi e aprire nuove strade per il futuro. Oggi sarà un giorno in cui la tua tranquillità e la tua percezione ti aiuteranno in modo che la tua intelligenza e ingegno possano affrontare le lotte interne che stai attraversando. La calma è l’opzione migliore per prendere decisioni importanti. SENTIMENTI: sarà un giorno in cui dovresti avvicinarti agli altri in modo più intimo e affettuoso, e usando il tuo cuore. AZIONE: è una giornata con la quale è consigliabile mantenere la calma e dare il via alla creatività. Il tuo ottimismo ti aiuterà ad attirare profitti. FORTUNE: è un giorno in cui sarai in grado di risolvere problemi del passato di cui devi liberarti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Sincronicità e coincidenze attireranno l’attenzione nelle interazioni di oggi: aspettati piacevoli sorprese, scoperte e possibilità di crescita finanziaria. Potrai firmare una proposta professionale e contare su una maggiore stabilità, anche se il processo è lungo. Rifletti, analizza i dettagli del contratto e guadagna tempo per organizzarti meglio. Oggi è un giorno in cui il tuo rapporto con il tuo partner e l’affetto verso gli altri saranno essenziali nelle basi di cui hai bisogno per usare la tua ispirazione e creatività. La tua missione sarà proiettare ciò che domini. SENTIMENTI: sarà un giorno in cui potrai essere più vicino alle persone che ami e divertirti a connetterti intellettualmente. AZIONE: è una giornata in cui è necessario mantenere la propria vitalità e le proprie basi economiche per decantare i frutti ottenuti e andare avanti. FORTUNE: Sentirai che devi prenderti cura dei progetti importanti che hai davanti a te.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Con Venere nel tuo segno, nasceranno naturalmente nuove relazioni, attratte dalla tua leggerezza, intelligenza, cordialità, bellezza ed eleganza. Verranno evidenziati gli aspetti finanziari. Se stai cercando lavoro o un aumento di stipendio, potresti essere promosso o ricevere un’offerta che creerà aspettative. Espandi le relazioni, accetta un invito e decidi un viaggio. È un giorno in cui le tue contraddizioni nei tuoi sentimenti ti impediranno di precipitarti dentro e sarai in grado di portare a termine i tuoi obiettivi con calma e con grande enfasi sulle tue potenzialità. SENTIMENTI: è una giornata in cui devi prenderti più cura della tua famiglia e sentirti più vicino a loro4 AZIONE: è una giornata in cui potrai mantenere il tuo ingegno e grazie alla tua vitalità e agilità potrai fare grandi progressi nelle tue attività. FORTUNE: È un giorno in cui puoi goderti la gioia di prenderti cura di obiettivi dinamici in questo momento.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Parla con amici o fratelli delle tue aspettative e dei tuoi sogni. A partire da oggi, Venere amplificherà la tua sensibilità nelle relazioni e risveglierà fantasie romantiche. La fase rivelerà anche desideri nascosti e nuove dimensioni dell’amore. Sintonizzarsi con la spiritualità sarà più forte. Termina un lungo ciclo e rafforza i legami familiari. Ristrutturazione avanti! Oggi dovrai mantenere il tuo idealismo e la capacità di prestare attenzione ai cambiamenti importanti e all’uso delle tue risorse. Per questo dovresti definire attentamente il percorso migliore da seguire. SENTIMENTI: oggi è il momento di avere conversazioni e incontri felici e piacevoli con persone vicine. AZIONE: è importante che la tua capacità di prevenire gli eventi ti aiuti a essere una persona cauta e che i tuoi affari siano vantaggiosi. FORTUNE: Sarà un giorno in cui il tuo idealismo ti aiuterà a realizzare idee vere e magnifiche.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Combatti l’ansia con la meditazione, le tecniche di rilassamento o la terapia e fai un respiro profondo prima di qualsiasi reazione. Piccoli eventi imprevisti sul lavoro o sulla tua salute possono renderti irrequieto. D’altra parte, una relazione verrà a rimanere. Una conversazione seria con la coppia darà sicurezza nelle decisioni. Conta su una maggiore armonia nelle attività di gruppo e con la squadra. Nuove amicizie in vista! Oggi sarà una giornata in cui la tua capacità di percepire sarà molto importante e quindi la capacità di dare un output adeguato richiede le tue risorse, e ti rende necessario un cambiamento in modo da decidere tra due opzioni. SENTIMENTI: È il momento di evitare cambiamenti imprevisti nel modo in cui gestisci le tue finanze e guadagni. AZIONE: è il momento in cui il tuo dinamismo e la tua gioia ti aiuteranno a rendere fruttuose le tue azioni. FORTUNE: È un momento in cui i tuoi investimenti saranno vantaggiosi e questo ti renderà felice.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Il futuro sembrerà più attraente con le amicizie in un nuovo gruppo e progetti innamorati. Iniziare un’attività diversa porterà motivazione. Prenditi cura del corpo, assumi sane abitudini e rompi le barriere nelle relazioni. Si illumineranno percorsi di maggiore realizzazione: ripensare al proprio progetto di vita e alle proprie filosofie. I cambiamenti possono avvenire naturalmente. Gli inviti degli amici ravviveranno l’atmosfera. È un momento per mantenere l’armonia nei tuoi patti con gli amici e dar loro energia in modo che le risorse di cui hai bisogno tornino rapidamente sotto forma di benefici. SENTIMENTI: oggi è un giorno per risolvere questioni in sospeso di eventi imprevisti al momento. AZIONE: noterai che è un giorno per risolvere piccoli problemi che ti ritardano nelle tue attività. In questo modo sarai più libero. FORTUNE: devi goderti la sicurezza di mantenere alleanze con persone che la pensano allo stesso modo e di andare d’accordo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Successo, popolarità e proiezione segneranno la giornata, che indicherà percorsi di carriera e crescita finanziaria. Determinare piani a lungo termine e investire nel futuro e nella sicurezza. Le risposte esistenziali contano nelle decisioni di oggi: espandere la coscienza e rafforzare la propria identità. I collegamenti con estranei o autorità apriranno le porte e motiveranno nuovi progetti. Oggi è un giorno in cui la tua generosità sarà la chiave affinché entusiasmo e ingegno ti aiutino a risolvere problemi in sospeso, grazie alla tua creatività e mantenendo la calma. SENTIMENTI: È un momento per mantenere l’intuizione in ogni momento e per guidarti nel modo migliore. AZIONE: oggi è una giornata in cui i tuoi progetti richiedono grande determinazione e per affrontare momenti che devi risolvere una volta per tutte. FORTUNE: è una giornata per sentirsi a proprio agio nel proprio ambiente e per godersi momenti di riposo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Finisci un’attesa e pianifica un cambio di casa o stile di vita. La giornata porterà l’invito degli amici, uno scenario positivo, la fiducia nel futuro e la complicità nell’amore. Un viaggio per due sarà il massimo: sorprendi il tuo partner e intensifica la tua vita intima con allegria e momenti speciali. Questo sarà un buon momento per le formalizzazione. Trova soluzioni legali, sostieni la famiglia e costruisci il tuo patrimonio. Oggi sarà un giorno in cui i tuoi sentimenti saranno mobilitati e dovresti mantenere l’attenzione sui tuoi progetti e sulle questioni in sospeso, per reagire in modo prudente e responsabile. SENTIMENTI: È importante che l’affetto ricevuto sia ricambiato in modo affettuoso. AZIONE: è una giornata in cui i tuoi obiettivi sociali e professionali hanno bisogno di una dose di entusiasmo e fiducia. FORTUNE: è una giornata in cui potrai goderti momenti di grande creatività che utilizzerai per le tue attività.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non sorprenderti nel vedere i tuoi colleghi comportarsi in modo un po’ sciocco oggi, Sagittario. Non c’è modo di aggirare il buon umore che permea l’ambiente di lavoro. È quasi impossibile fare qualcosa con l’atmosfera planetaria di oggi. Invece di schioccare la frusta e cercare di aumentare la produttività, perché non partecipare? Alleggerisci un po’. Sei in un momento per provare la soddisfazione di mantenere quell’unione con la persona che ami di più. I tuoi progetti cambieranno, poiché i tuoi obiettivi dovranno prendere una strada diversa. SENTIMENTI: è un giorno per essere una persona amorevole con le persone a cui sei vicino quotidianamente. AZIONE: sarà un giorno in cui il tuo idealismo sarà la nota del giorno e la chiave che ti aiuterà a goderti i tuoi progetti. FORTUNA: è un momento in cui potrai mantenere le alleanze familiari che hai e concordare l’utilizzo del risparmio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La vita è stata un vero vortice ultimamente, Capricorno. Potresti sentirti un po’ sopraffatto da tutto quello che sta succedendo. È divertente recuperare il ritardo con tutti, ma un po’ scoraggiante rinnovare i legami con i vecchi amici e cercare di ricordare le cose che stanno succedendo con i nuovi. Fai un respiro profondo, Capricorno, stai andando bene. Sei in una giornata in cui la cosa principale sarà la famiglia e gli eventi che cambiano nei tuoi piani, poiché dovrai seguire i tuoi ideali, ma con creatività e molta attenzione. SENTIMENTI: oggi potrai organizzare un piccolo viaggio con le persone più vicine alla tua vita. AZIONE: è un giorno per mantenere la fiducia negli accordi comuni che hai con il tuo partner e/o con i partner in comune. FORTUNE: è una giornata per vivere incontri felici e piacevoli con persone di cui ti fidi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Con tutte le conversazioni che hai avuto ultimamente, Acquario, è probabile che tu abbia parlato con alcune persone nelle professioni di guarigione. Questi medici, infermieri e tecnici potrebbero esserti utili in seguito. Assicurati di archiviare le loro informazioni di contatto per riferimento futuro. Su un altro fronte, aspettati di ricevere buone notizie sulle tue finanze. Oggi potrai mantenere la tua generosità prima della distribuzione dei beni comuni. La tua simpatia e grazia ti aiuteranno nei cambiamenti imprevisti che potrebbero sorgere. SENTIMENTI: è una giornata per la generosità e l’altruismo per muovere le proprie azioni con i soci nei beni comuni. AZIONE: è il momento di organizzare associazioni in comune con aine amici e che tu sia d’accordo su quello che stai per fare. FORTUNE: è una giornata in cui dovresti rivedere la tua economia per essere aggiornato e mantenere i tuoi impegni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi potresti scoprire un talento non sfruttato, Pesci. Forse c’è una nuova macchina in ufficio e tu sei l’unico che può capire come usarla. Forse redigere una semplice proposta commerciale ti fa capire quanto ti piace il processo di scrittura. Questo è un buon giorno per qualsiasi tipo di sforzo creativo, così come per qualsiasi tipo di lavoro burocratico. Fai tutto per goderti la serata. Oggi è molto importante beneficiare delle risorse comuni che hai con altre persone. Le distribuzioni devono essere eque e avvenire in un ambiente armonioso. SENTIMENTI: oggi sarà un giorno in cui la cosa principale sarà per te essere naturale e goderti i tuoi amici che la pensano allo stesso modo. AZIONE: è un momento per godere della gioia di condividere momenti di benessere e avrai anche la possibilità di aiutare le persone che hanno bisogno di te. FORTUNE: potrai usare il tuo dinamismo in ciò che più ti piace e goderti momenti ideali.

Oroscopo Branko del 30 settembre: venerdì fortunato, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.