Milly Carlucci lo ammette: “Non ci siamo più sentiti” | Dopo gli anni insieme, è finito tutto

Sono ore di intenso lavoro per Milly Carlucci. La nuova edizione di Ballando con le Stelle sta per ritornare, ma nel cuore ha un peso

Tra pochissimi giorni, Milly Carlucci tornerà a essere la regina del sabato sera con Ballando con le Stelle, che è arrivato alla sua diciassettesima edizione. Il programma è uno dei più longevi della Rai e il suo successo è garantito anche dalla capacità di Milly Carlucci e della sua squadra di sapersi rinnovare ogni anno, rendendo il format sempre attuale e interessante.

Nelle ultime ore, però, la padrona di casa della pista da ballo di Rai1 si è lasciata andare a un’intervista profonda. Tra i temi toccati anche uno molto delicato, che al tempo dei fatti ha sconvolto tutti: non c’è stato più alcun contatto.

Milly Carlucci e la verità su Todaro

Uno dei volti storici di Ballando con le Stelle è senza dubbio quello di Raimondo Todaro. Oggi coach di ballo ad Amici di Maria de Filippi, in realtà i suoi primi passi nel mondo della televisione li ha mossi proprio nel programma di Milly Carlucci, dove ha ballato a fianco di tantissimi concorrenti, da Cristina Chiabotto fino a Giovanni Ciacci. Nel 2020, però, il ballerino ha deciso di lasciare il programma di Rai1 per entrare a far parte della squadra di Maria de Filippi e questa decisione ha creato non pochi attriti tra lui e Milly.

Alla padrona di casa di Rai1, infatti, non è affatto piaciuto aver saputo di questa decisione di Todaro dai social e di non aver ricevuto alcuna chiamata anticipatoria. I due si sono quindi tirati frecciatine avvelenate a colpi di commenti e di storie online, dove entrambi cercavano di tirare acqua al proprio mulino difendendo il proprio punto di vista. Nelle ultime ore, Milly Carlucci ha rilasciato un’intervista a Rolling Stone dove le è stato chiesto proprio come sia oggi il suo rapporto con il ballerino.

“Non c’è da chiarire. Ci siamo sentiti all’epoca e basta” ha detto senza alcun risentimento. “Se ci dovessimo incontrare ci abbracceremo, perché amo tutte le persone passate per questo programma. Gli voglio bene, è un bravo ragazzo. Anche se non ci siamo sentiti non c’è alcun attrito”. Queste parole rivelano un clima freddo e distaccato tra i due, che nonostante siano passati due anni non si è del tutto rilassato: chissà se il tempo sanerà anche questa ferita.

