Maria Teresa Ruta, esplosione di rabbia | “Non glielo permetto!”: lo sfogo dopo insinuazioni devastanti

La conduttrice Maria Teresa Ruta ha affilato le unghie per difendere l’onore della figlia: lo sfogo durante il reality ha lasciato il segno.

Correva l’anno 2020 e le fanciulle di casa Ruta-Goria avevano deciso di cimentarsi come concorrenti nel format “GF Vip”. Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, infatti, hanno partecipato al reality come concorrente unico, salvo poi esser separate in corsa.

Il programma ha rappresentato per loro un banco di prova nel loro rapporto: la vicinanza coatta ha risollevato molti punti oscuri nel loro rapporto, favorendo anche l’intervento del giornalista Amedeo Goria. Rispettivamente ex marito di Maria Teresa e padre di Guenda, il rodato volto RAI ha espresso opinioni lapidarie sulla figlia, suscitando la replica piccata della showgirl.

Maria Teresa Ruta colpisce e affonda Amedeo Goria dopo le pesanti dichiarazioni

Amedeo Goria aveva approfittato dell’esperienza televisiva dell’ex compagna e della figlia per commentare il temperamento di quest’ultima sui maggiori rotocalchi. Intervistato da Federica Panicucci e da Barbara D’Urso aveva dipinto la figlia come “bellicosa e bipolare“, imputando tali inclinazioni alle troppe attenzioni parentali a lei profuse.

Pur ammettendo di esser stato assente nella vita della figlia, il giornalista non aveva risparmiato pareri lapidari, suscitando così la replica secca dell’ex moglie. Nel corso della tredicesima puntata del reality, Maria Teresa Ruta lo aveva così rimbeccato: “Guenda bipolare? Non lo è, è una parola usata a sproposito. È una patologia che mia figlia non ha. Non permetto a una persona che non sa nemmeno se sua figlia ha avuto il morbillo di parlare di una sua condizione fisica o mentale.“.

La conduttrice ha poi riflettuto: “È stato un padre assente? Non lo dico io, lo dice lui. Per lui andava bene quello che facevo io. Si è deresponsabilizzato. Lo sappiamo com’è fatto, lo amiamo per quello che è e loro devono continuare ad amarlo. Ma non può parlare così di sua figlia di cui non sa niente, sa molto poco. La invita a Roma a casa e dopo tre giorni le chiede quanto tempo si ferma. Si può dire a un parente che ti sta stretto, non a una figlia.”.

Maria Teresa Ruta si è poi rivolta direttamente all’ex marito: “Se ogni tanto fa dei capricci, è perché vuole delle attenzioni da te, quelle che quando era piccola non le hai potuto o voluto dare. Le pretende ed è giusto che le pretenda. Scusami, Amedeo, ma sei anche un giornalista, fai questo di mestiere. Come ti viene in mente di dire certe cose? Guenda è una persona sensibile. Fa parte della sua sensibilità, è impegnativa. E con i figli bisogna impegnarsi tutta la vita!“. I rapporti sembrano essersi in seguito distesi, ma lo scambio di spiacevolezze è entrato di diritto nella storia del “GF Vip”.

Reality al quale lo stesso Amedeo Goria non ha rinunciato. Nell’edizione 2021/2022 il giornalista è entrato nella Casa e ha fatto molto discutere di sé per via dei suoi giovani amori e del suo essere un po’ troppo focoso verso le donne.

