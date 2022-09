“lei-non-ha-voluto”:-porte-in-faccia-per-adriana-volpe,-il-retroscena-che-fa-scalpore

La ormai ex opinionista del GF VIP si è lasciata andare e ha rivelato un retroscena scottante. Adriana Volpe senza freni

Opinionista della scorsa edizione del Grande Fratello VIP, Adriana Volpe nel corso dei mesi non si è di certo risparmiata a commenti e frecciatine. L’esperienza al fianco di Sonia Bruganelli è infatti stata intensa e non sempre facile, soprattutto in merito al difficile rapporto che si è instaurato tra le due opinioniste.

Nelle ultime ore, Adriana Volpe si è lasciata andare a una lunga intervista al settimanale Chi e non si è trattenuto dal commentare l’esperienza al fianco di Alfonso Signorini. Le sue parole sulla collega, però, sono lame affilatissime: ecco cos’è successo.

Adriana Volpe lo rivela a tutti

Nel corso di un’intervista rilasciata per Chi, Adriana Volpe ha rivelato che Alfonso Signorini le ha proposto di partecipare di nuovo come concorrente della casa più spiata d’Italia. Con lei in casa e Sonia Bruganelli fuori, quindi, non sarebbero mancati i colpi di scena, anche se l’ex opinionista ha ammesso di non poterselo più permettere: “Non avrei mai potuto accettare. La mia situazione familiare è cambiata rispetto al 2020, quando entrai nella Casa. Oggi mia figlia può contare solo su di me” facendo quindi riferimento al divorzio. “Sarebbe stato una bomba” ammette però, pensando a come sarebbe stato con lei in casa e la Bruganelli fuori.

Senza mezzi termini, poi, la Volpe ha ammesso che le manca il programma, sia da concorrente che da opinionista. Il programma l’ha sempre appassionato e sempre la appassionerà e lo seguiva assiduamente: “Vivevo sintonizzata con il GF VIP, mi addormentavo con i vipponi” ha rivelato, facendo poi un indiretto riferimento a Orietta Berti che, invece, viene giudicata dal pubblico poco sul pezzo in merito alle dinamiche della casa.

Durante la chiacchierata, poi, Adriana Volpe ha ammesso di essere in ogni modo riuscita a creare un ponte, un collegamento con Sonia Bruganelli, ma di non esserci riuscita. “Lei non ha voluto” ha rivelato, riferendosi poi alla puntata in cui Elenoire Ferruzzi ha detto a Sonia di seguirla sui social. Qui, Adriana ha commentato tra sé e sé: “Almeno per un po’ ti ha seguita! Io ho lavorato con lei per otto mesi e non lo ha mai fatto, mentre io l’ho seguita“.

