GF Vip | “Buttatela fuori!”: frase vergognosa in piena notte, espulsione immediata [VIDEO]

La bordata esplosiva al GF Vip è inqualificabile: rischio espulsione dopo la frecciatina sui finocchi.

L’ultima edizione del reality per antonomasia rischia di costare l’espulsione ad uno dei prescelti da poco inseriti nel cast del programma. I concorrenti reclutati da Alfonso Signorini si stanno dimostrando all’altezza della diretta h24, intrattenendo gli spettatori con lunghe chiacchierate e confessioni, liti incendiarie e confronti in punta di fioretto. Non mancano nemmeno le parentesi ludiche, con scenette e giochi improvvisati per ingannare il tempo nella Casa.

La variopinta schiera di Vipponi intrattiene ed emoziona il pubblico, ma uno di loro nelle ultime ore ha oltrepassato la misura della decenza: la frecciatina omofoba può sfociare in un’espulsione immediata dal reality.

Ginevra Lamborghini nella notte irride i gay in Casa: guai grossi in arrivo

I piaceri della tavola rappresentano la croce e delizia per i concorrenti del “GF Vip 7”. Fanatici della salute e dell’esercizio fisico, i concorrenti pontificano per ore sulla salubrità dei pasti, redigendo con attenzione liste della spesa votate all’integrale e al gluten-free. Il cast dimostra di serbare estrema attenzione agli alimenti introdotti nell’organismo, e i discorsi in proposito possono trascinarsi fino a notte inoltrata.

Durante le scorse ore l’ereditiera Ginevra Lamborghini, già sotto fuoco incrociato a causa delle dichiarazioni sulla sorella Elettra, ha compiuto uno scivolone diplomatico in piena regola. In presenza di Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Luca Salatino, Pamela Prati e Antonino Spinalbese la rampolla ha dato il peggio di sé, arrivando a etichettare con un termine offensivo altri compagni di avventura.

Ginevra Lamborghini: “Ce ne sono un paio in questa casa…”

Attilio ha infatti sottolineato l’importanza di introdurre nell’organismo verdure crude prima dei pasti, come deterrente per le abbuffate. Solo, ha sottolineato l’ex mezzobusto RAI, reperire dei finocchi nel reality si rivela un’impresa. A tal punto Ginevra è sbottata: “Beh, se vuoi ce ne sono un paio in questa casa…“. La bordata ai danni dei compagni omosessuali è stata prontamente registrata dagli spettatori, e rischia di costarle carissima. Gli atteggiamenti omofobi, così come le bestemmie, rappresentano motivo di espulsione per i concorrenti del “GF Vip”, e Ginevra potrebbe ricevere una comunicazione del tutto inaspettata.

Complimenti nel 2022 ancora a dire ste cose: capisco che Elettra wannabe sia felice di chi abbia vinto alle elezioni ma manco renderlo così palese con questo commento di merda #GFVip @GrandeFratello buttatela fuori https://t.co/mNRM0gm1ux — Fla🦋💙 (@Fla96451414) September 29, 2022

Gli utenti del web lanciano nel calderone anche la presunta soddisfazione dell’ereditiera in seguito alla vittoria del centrodestra alle elezioni. Uno di loro sottolinea: “Complimenti, nel 2022 ancora a dire ste cose: capisco che Elettra-wannabe sia felice di chi abbia vinto alle elezioni ma manco renderlo così palese con questo commento di merda. GF Vip buttatela fuori!“. Che succederà in puntata?

The post GF Vip | “Buttatela fuori!”: frase vergognosa in piena notte, espulsione immediata [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.