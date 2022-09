Una nuova realtà si affaccia nel panorama delle scuole di specializzazione che intendono colmare il gap esistente tra domanda e offerta di lavoro soprattutto per quelle professioni dal carattere innovativo. La nuova realtà si chiama ITS Academy Leading Generation ed è una scuola di alta specializzazione tecnica post-diploma, autorizzata da Regione Lombardia che, col contributo di aziende leader nei rispettivi settori, investe sui giovani per facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro.

Le imprese che costituiscono la Fondazione sono Aziende multinazionali, internazionali e nazionali che collaborano con Università, Scuole e Agenzie formative; fra le altre anche Media Trade Company Srl, società editrice di The Map Report.

I corsi, che si svolgono in presenza a Milano, Monza e Castano Primo (MI) e che sono condotti da docenti provenienti perlopiù da realtà aziendali, sono al momento tre e hanno la durata di due anni per un totale di 2.000 ore, di cui 800 di stage da svolgere presso aziende del settore di riferimento: Digital developer (esperto dello sviluppo di applicazioni software innovative tra le ultime novità tecnologiche), Digital Marketing Automation (specialista del marketing digitale che consente di aumentare la “brand awareness” delle aziende e la presenza sul web) e Net economy/Risk management ed Internazionalizzazione d’Impresa (analisi del posizionamento di prodotti/servizi Made in Italy nel mercato nazionale e internazionale tramite le tecniche del benchmark).

Al termine del percorso formativo si consegue un diploma di V livello EQF riconosciuto a livello europeo, oltre a possibili ulteriori certificazioni correlate agli specifici corsi.

Dopo un open day che si è svolto lo scorso 16 settembre, LGA ha organizzato un nuovo open day che si svolgerà in presenza il 5 ottobre presso la sede milanese di NTT Data.

L’articolo Formazione: arrivano i corsi dell’ITS Academy Leading Generation proviene da The Map Report.