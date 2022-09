Canale 5 | Momento drammatico, in studio cala il silenzio: lei non riesce a trattenersi [VIDEO]

Durante la diretta di un noto programma Mediaset, la conduttrice ha dovuto dare una notizia tremenda. Tutti sconvolti

Durante la mattinata di mercoledì 28 settembre, tutti i programmi di Rai e di Mediaset si sono dovuti fermare per dare una tragica notizia. Le trasmissioni di questa fascia oraria si occupano infatti di informazione in senso generale, dalla politica sino al gossip, passando per cultura e cronaca nera.

L’appuntamento quotidiano con la mattina di Mediaset, quindi, è stato interrotto a causa di un lutto che ha scosso tutta l’Italia. La conduttrice non è riuscita a trattenersi e in studio è calato il gelo assoluto.

Mediaset: Federica Panicucci si commuove

Durante la mattinata di martedì 28 settembre, tutta l’Italia è stata sconvolta dalla scomparsa di Bruno Arena. Il comico, conosciuto soprattutto per l’iconico duo de I Fichi d’India che aveva composto con l’amico e collega Max Cavallari, se n’è andato a soli sessantacinque anni dopo aver avuto un ictus nel 2013, accaduto durante le registrazioni di Zelig. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno perché, per quanto sui social si fosse capito che Bruno non era tornato quello di prima, la sua situazione non sembrava così drammatica.

A dare la notizia è stato il figlio, che su Instagram ha scritto di non essere assolutamente pronto per questa perdita e che, forse, non lo sarebbe mai stato. Immediatamente, sui social si è riversata una folla di abbracci virtuali, commenti e ricordi appassionati, sia da parte del pubblico che l’ha tanto amato sia da parte dei colleghi. Infinita la commozione di chi ha condiviso con lui una parte di percorso lavorativo ma anche di chi l’ha amato nei suoi spettacoli. In diretta su Canale5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno dato la notizia a tutti, non nascondendo una certa commozione:

Federica Panicucci si è quindi mostrata addolorata da questa notizia e ha voluto mandare un abbraccio alla moglie di Bruno e a tutti coloro che lo amavano. In studio è quindi calato il gelo e, per qualche secondo, neanche Francesco Vecchi è riuscito a coprire il silenzio. Questa commozione è quindi il segno del grande affetto che il pubblico provava e prova ancora per Bruno Arena e per I Fichi d’India, che resteranno sempre iconici nella comicità italiana.

