“sta-sotto-mille-treni!”:-sceneggiata-assurda-di-ginevra-lamborghini,-lui-cade-nella-rete-[video]

Ginevra Lamborghini si concede una parentesi di strana intimità con un compagno di avventura: il siparietto solleva molti dubbi.

A differenza delle scorse edizioni del format, il “GF Vip 7” si sta rivelando un reality dinamico e sempre pronto ad intrattenere gli spettatori. Molto lontani dalla routine pigra e linfatica del “GF Vip 6”, i concorrenti attualmente in gara si svegliano presto, interagiscono, collaborano e puliscono regolarmente l’abitazione di Cinecittà.

Danno il meglio persino a tarda ora, dopo lo scoccare della mezzanotte, inaugurando festosi cori di gruppo e lasciandosi andare a confidenze intime e a parentesi divertenti. Durante la notte, l’ereditiera Ginevra Lamborghini sembra aver preso definitivamente all’amo l’hair-stylist Antonino Spinalbese, ma il rapporto tra i due semina dubbi negli spettatori…

Ginevra Lamborghini concede il viso ad Antonino, ma il siparietto non convince del tutto

La chiacchierata rampolla della famosa casa automobilistica sin dalle prime battute ha attirato gli sguardi ammirati del fascinoso Antonino Spinalbese. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha posato gli occhi su di lei sin dal suo ingresso in casa, e le ronza intorno costantemente, pur senza tentare approcci lascivi.

Verso l’una di notte Antonino e Ginevra si sono appartati nella postazione trucco, e l’hair-stylist ha provveduto a rinfrescare il make-up dell’ereditiera. Tra i due intercorre reciproca complicità e confidenza, e non sono mancati gli sguardi ammiccanti e le battute salaci. Secondo parte del pubblico, Antonino avrebbe sviluppato una colossale cotta per Ginevra che, dal canto suo però, starebbe giocando come il gatto con il topo.

L’attrazione di Antonino per Ginevra sembra rappresentare il fantomatico “segreto di Pulcinella”, e lo confermano persino i sondaggi in rete…

#gfvip secondo voi ginevra se ne accorta che nino gli sta sotto? — 💫E stai bene su tutto era🎸 (@iosottoshock) September 27, 2022

Secondo alcuni, l’ereditiera starebbe celiando astutamente per catalizzare l’attenzione su di sé, e serpeggia il sospetto che il flirt con Antonino sia frutto di una precisa strategia in concerto con gli autori. Del resto, dopo la parentesi di intimità con il parrucchiere, Ginevra ha replicato il copione anche con Nikita Pelizon, che l’ha raggiunta per ultimare il trucco impostato da Antonino. Come al tempo di Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, parte del pubblico auspica la nascita di una storia tra le due giovani e, casualmente, Ginevra sembra dar corda ad entrambi i compagni… voi che ne pensate?

