“sei-mezzo-deficiente!”:-antonino-spinalbase-stroncato-nella-notte,-la-sua-confessione-non-convince-[video]

Volano scintille in casa nella notte: Antonino Spinalbese si sbottona, ma viene bollato dopo il racconto del passato.

Si avvicina un’altra puntata del “GF Vip”, e le relazioni tra i Vipponi in corsa per la vittoria si stanno delineando e consolidando giorno dopo giorno. Nel cast di aspiranti vincitori spiccano personalità più esplosive e controverse, come Elenoire Ferruzzi, Sara Manfuso e Cristina Quaranta, ed altre più riservate e pacate, come nel caso di Antonino Spinalbese.

Il fascinoso hair-stylist è conosciuto dal pubblico principalmente per la sua tormentata relazione con l’icona sexy Belen Rodriguez, da cui ha avuto la figlia Luna Marì, che adora senza riserve. Sebbene ad Antonino la loquacità non manchi, negli ultimi giorni i compagni di gioco lo hanno tacciato di esporsi poco nel gioco, preferendo mantenere con tutti lo status-quo. Nel tentativo di rimediare agli appunti mossi dai concorrenti, la scorsa notte Antonino ha tentato di sbilanciarsi raccontando un aneddoto del suo passato, ricevendo però in cambio una replica tranchant.

Antonino Spinalbese si confida con i compagni, Luca Salatino lo stronca senza mezzi termini

Nelle prime ore della notte Antonino Spinalbese ha scelto di condividere un aneddoto della sua infanzia con Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi e Sofia Giale De Donà, nel tentativo forse di farsi conoscere dai compagni. “Era una sfida, di cui non mi ricordo praticamente nulla“, ha esordito l’hair-stylist. “C’erano 75 alunni in questa scuola, vicino a Parma, e chi vinceva, vinceva una settimana da poliziotto municipale. E tu mi dirai: che senso ha? A parte che per un bambino di sei anni, sette anni, fare il poliziotto con la divisa è una figata, chi ha vinto, secondo te?“.

Luca ed Elenoire hanno risposto all’unisono: “Tu!“. E Antonino Spinalbese ha confermato: “Ho fatto una settimana con ‘sta paletta, tutto il completo… Te lo devo far vedere, ho una foto…“. Luca Salatino ha allora tirato le somme: “Alla fine di una storia, c’è sempre un insegnamento… Mi hai raccontato sta cosa per dirmi che?“. E il parrucchiere ha quindi concluso: “È quando ho capito di essere diventato uno snob. In quel momento lì. Ed ero talmente gasato…“. Il compagno ha allora sentenziato: “Per me lì hai capito che eri mezzo deficiente!“.

Antonino Spinalbese, ignorando la frecciatina, ha proseguito: “Mi ricordo cos’ho vissuto… Quando mi hanno premiato, c’era tutta la scuola, che era tutta lì sotto, ed ero io…“. Luca Salatino ha tagliato corto: “Quelle sono manie di protagonismo, che vuol dire?“.

Quando Antonino ha capito di avere le manie di protagonismo in pratica☠️#Gfvip pic.twitter.com/ZChIf89zMq — •~Anchemeno~• (@AncheMenopls) September 27, 2022

Sebbene tra i due corre generalmente buon sangue, Luca Salatino ha più volte sottolineato la mancanza di spontaneità di Antonino, e potrebbero profilarsi all’orizzonte scontri interessanti tra i due…

