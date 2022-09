nikita-pelizon-ammutolita,-piovono-accuse-nella-notte:-“sento-puzza-di-mer*a!”-[video]

La modella e influencer Nikita Pelizon riceve una confessione scottante durante il rendez-vous notturno.

La giovane Nikita Pelizon ha deciso di affrontare la dura sfida della diretta h24, cimentandosi nella settima edizione del “GF Vip”. La modella e influencer triestina ha già messo alla prova le sua abilità nel format “Pechino Express“, gareggiando in coppia con l’amica Helena Prestes. Capelli biondi e azzurri, e temperamento dolce e conciliante, Nikita gode della protezione degli spettatori e degli utenti del web.

Durante una chiacchierata notturna con Ginevra Lamborghini, l’influencer ha ricevuto una confidenza spiazzante: ecco cos’è accaduto nelle scorse ore.

Nikita Pelizon a confronto con Ginevra Lamborghini: è scontro dichiarato

I nottambuli di casa “GF Vip” solitamente si radunano in gruppetti, condividendo diverse attività prima del doveroso riposo. La scorsa notte Ginevra Lamborghini si è appartata con Antonino Spinalbese nell’angolo make-up, approfittando della sua esperienza da stylist per una rinfrescata al look. Quando Nikita Pelizon è subentrata al parrucchiere, Ginevra Lamborghini ha espresso le sue perplessità sullo showman Marco Bellavia.

Il milanese, ex conduttore del format ludico “Bim bum bam”, ha destato sin da subito nei compagni vibrazioni sospettose e moleste. Gran parte del cast, infatti, lo accusa di essere troppo invadente ed inopportuno, anche in questioni private e delicate. Ginevra Lamborghini guida il coro delle recriminazioni, e a Nikita Pelizon ha confessato: “Prendersi per un uomo così, perché magari la fa sognare… Boh, mi auguro che sia vero…“. Ginevra Lamborghini sembra preoccupata dal flirt tra Pamela Prati e Marco Bellavia, e rinnova i suoi sospetti in proposito.

“Perché i sentimenti di lui sono buoni, sono puri… Non perché magari deve fare lo show, perché deve far vedere che anni fa le ha scritto… Ma che ca**o vuol dire che anni fa le ha scritto?“. Marco Bellavia, in effetti, ha provato a contattare tramite direct message di Instagram la sua nuova fiamma Pamela Prati in tempi ancora non sospetti. “Io, a prescindere da ciò, voglio credere che questa cosa sia vera. Non lo vedo un personaggio capace di costruire una parte, e non sarebbe arrivato adesso…“, ha ribattuto Nikita.

Ginevra ha replicato: “Ho capito che ha avuto dei problemi, ma non significa che ti puoi comportare con superficialità con le altre persone. Perché, se tu hai sofferto, anche gli altri hanno sofferto. I temi delicati, come ad esempio tua mamma, o mia sorella, li tratti con la stessa delicatezza con cui tratti il tuo passato, è chiaro? I sentimenti di Pamela, o di qualsiasi altra donna, li tratti con rispetto. C’ho una puzza… Sento puzza di mer*a!“.

ma lei era quella buona e pura che non sparla della gente?

esaltate il nulla e vi riempite di paroloni solo per fare like per personaggi che non conoscete e che si rivelano l’opposto di ciò che esaltate#GFVIP pic.twitter.com/PQi8gjga6t — ᴊᴏʀᴍᴜɴɢᴀɴᴅʀ 𓆙 by Titania (@jordmungandrr) September 27, 2022

I sospetti di Ginevra sono giustificati, oppure avrà ragione la conciliante Nikita?

The post Nikita Pelizon ammutolita, piovono accuse nella notte: “Sento puzza di mer*a!” [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.