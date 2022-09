Le stelle di Barbanera del 29 settembre: giovedì ideale per nuovi inizi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Una volta liberati dall’opposizione lunare, vi sentite molto più in grado di reggere il confronto anche con chi non la pensa proprio come voi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna in Scorpione vi rende le cose più complicate del previsto. Nascondere quello che provate sarà molto difficile, probabilmente impossibile.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Usate la pazienza di Marte in perfetta consonanza con Saturno, dovendo sopportare una lunga e noiosa conferenza. C’è sempre qualcosa da imparare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – La Luna in un segno d’Acqua come il vostro vi rende ancora più ricettivi. Seguite le vostre intuizioni, anche laddove vi sembra di sbagliare.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – In alcune situazioni forse vi siete un po’ complicati la vita da soli. Meglio avere pronto un piano B, in modo da non trovarvi in un vicolo cieco.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Capire le emozioni del vostro interlocutore e agire di conseguenza sarà molto più facile, grazie al sestile lunare. Avete un’arma in più, usatela!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La bianca Signora vi lascia, e vi ritrovate a fare due conti. La fine del mese si avvicina, e avere un bilancio delle entrate e delle uscite sarebbe utile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Con la Luna nel vostro cielo oggi l’umore sarà mutevole e in alcuni casi potreste divenire intrattabili, specie se arrivano bollette da pagare!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ritagliatevi qualche ora tutta per voi o da trascorrere con una persona in particolare. Per oggi meglio evitare del tutto la confusione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Potete fare meglio dei vostri rivali, se vi ci mettete d’impegno. Il sestile lunare inoltre vi mette a disposizione grandi risorse. Non male!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Anche se l’Astro della notte in Scorpione intralcia i vostri piani, Marte in perfetta sintonia con Saturno vi aiuta a portarli a termine con precisione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Se dovete spostarvi per lavoro, la Luna in trigono al vostro segno renderà il tutto una bella avventura da vivere a trecentosessanta gradi.

Le stelle di Barbanera del 29 settembre: giovedì ideale per nuovi inizi scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.