giucas-casella-nella-bufera,-post-puntata-disastroso:-“che-pena!”

Il prestigiatore Giucas Casella fa il passo più lungo della gamba: l'intervento in diretta di rivela una vera Caporetto.

Il prestigiatore Giucas Casella è stato uno dei protagonisti più amati della sesta edizione del “GF Vip”. Dopo una lunga carriera televisiva, lo showman è stato adottato dai compagni di avventura, e ribattezzato “nonno della Casa“.

Le recenti affermazioni di Attilio Romita ai suoi danni, però, hanno provocato la sua reazione inconsulta. Il mezzobusto RAI, infatti, l’aveva definito davanti a Sara Manfuso “un vecchio viscido e bavoso“, in riferimento ad alcune immagini rimaste scolpite nell’immaginario del pubblico.

Giucas Casella affronta Attilio Romita ma ne esce polverizzato

Il prestigiatore della TV durante la sesta edizione aveva divertito e scandalizzato gli spettatori grazie ad un particolare episodio. Giucas Casella si era infatti concesso una doccia hot sotto alle telecamere in mezzo alle compagne Delia Duran e Lulù Selassiè. Mentre le due gieffine sculettavano e ammiccavano all’indirizzo del “nonno”, l’arzillo Giucas dimostrava di godersi lascivamente il panorama.

Attilio Romita, criticato da Sara Manfuso per un suo spogliarello improvvisato, ritenuto inadeguato per il contesto e per la sua età, aveva tirato in ballo Giucas Casella. Il prestigiatore ha perciò chiesto di intervenire durante il prime time, in modo da regolare i conti in diretta con l’ex giornalista RAI. La sua apparizione in studio, stralunata e confusionaria, ha rallentato il ritmo dello show, e molti spettatori hanno storto il naso. Inoltre, il filmato a cui Attilio Romita alludeva, mostrava un Giucas fomentato e incline a qualche fuggevole palpatina.

Il conduttore Alfonso Signorini ha in prima battuta tentato una debole difesa nei confronti del prestigiatore, salvo poi realizzare che le “toccatine” tutto sommato c’erano state, eccome! Gli spettatori del “GF Vip 7” hanno accolto tiepidamente l’ingresso del prestigiatore nel nuovo contesto del format, tacciandolo di cavalcare sempre lo stesso personaggio caricaturale, e giudicando inutile il confronto con Attilio Romita. Ecco qualche esempio:

#gfvip tutta la vita Romita rispetto a Giucas che gioca a fare la parte del rimba. Questa parte che recita fa pena è ora di cambiare copione — Danyela♍🏐🏳️‍🌈 (@dany3laf) September 27, 2022

Giucas Casella non avrebbe più ragione di esistere nella tv italiana. Non capisco perché continuare a invitare un personaggio inutile promotore di tv deficiente che non fa neanche ascolto #GFVip — Massimo P. (@massimissimo89) September 26, 2022

Ultima comparsata al “GF Vip” per il maghetto della TV?

