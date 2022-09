GF Vip | Ha superato ogni limite, insulto choc: “Vuole essere querelata!”

Le telecamere del GF Vip hanno immortalato la bordata incendiaria: querela in arrivo durante la prossima puntata del format?

Il reality di Canale 5 offre una quantità di spunti inimmaginabili: il cast del “GF Vip 7” si sta dimostrando all’altezza delle aspettative, e nuove dinamiche sorgono ogni giorno tra i concorrenti in gara.

In particolare, è l’icona trans Elenoire Ferruzzi a nutrire gli affamati di gossip e siparietti a favor di telecamere e, anche nelle ultime ore, la showgirl non si è smentita. L’artista ha infatti demolito il percorso artistico di un famoso cantante pop italiano: di chi si tratta?

GF Vip: Elenoire Ferruzzi denigra le canzoni di Tommaso Paradiso

Protagonista indiscussa dell’ultima edizione del format, Elenoire Ferruzzi spicca per lingua mordace e attitudine teatrale, e ha già affrontato il primo confronto con il mondo esterno al reality. La sua presunta infatuazione per Luca Salatino, infatti, ha suscitato l’intervento della fidanzata dell’ex tronista, Soraya. Le incomprensioni sono state appianate nel corso dell’ultima puntata, e se Elenoire al momento sembra aver optato per il distacco emotivo dal fascinoso pugile, non smette certo di cavalcare nuove polemiche.

Nella fattispecie, durante un momento di relax in cucina in compagnia di Luca Salatino e Sara Manfuso, Elenoire si è scagliata contro la musica scelta come sottofondo dalla produzione. Il brano in riproduzione era “Non avere paura“, dell’artista romano Tommaso Paradiso. Mentre Sara intonava il ritornello, Elenoire, chiaramente indisposta, dopo uno sbuffo spazientito ha commentato: “Ma che canzone di mer**a!“.

Sara Manfuso ha quindi replicato ridendo: “Alfonso giovedì legge la querela di Paradiso…“. Lungi dall’apparire minimamente preoccupata, l’icona LGBT ha risposto: “Amore, non me ne frega niente, lo facesse! Non mi mancano né tempo né soldi, quindi lo può anche fare…“.

Elenoire: “Che canzoni di merda che sono queste” Sara: “Alfonso giovedí legge, la querela di Paradiso” Elenoire: “Amore non me ne frega niente, lo facesse, non mi manca né tempo né soldi, quindi lo può anche fare” Elenoire vuole essere querelata ✈️#gfvip pic.twitter.com/umXMWrKdK0 — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) September 27, 2022

Sembra proprio che ad Elenoire la prospettiva di ripercussioni legali non rappresenti assolutamente motivo di inquietudine. D’altro canto, dopo aver sparato a zero sugli sponsor, sui compagni e su Soraya, difficilmente Elenoire si censurerà durante il suo percorso nel format. Scopriremo i risvolti dei suoi giudizi al vetriolo durante le prossime puntate del “GF Vip 7″…

