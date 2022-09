Federica Panicucci nel panico, costretta a salvare la situazione | “Spara cose senza senso!”: ospite stroncato [VIDEO]

Durante la diretta di Mattino 5 News, Federica Panicucci si è trovata costretta a sistemare una situazione che stava degenerando

In coppia con Francesco Vecchi, Federica Panicucci conduce quotidianamente l’appuntamento di Mattino 5 News. La prima parte, gestita dal collega, si concentra sulle ultime news politiche ed economiche, che vengono trattate anche con ospiti in studio. La seconda, invece, affronta le novità in merito ai principali casi di cronaca nera e si dedica al gossip.

Nel corso della diretta di martedì 27 marzo, Federica Panicucci si è trovata a dover praticamente zittire un’ospite in studio. Le sue parole erano lame e l’offesa era decisamente eccessiva: reazione folle.

Federica Panicucci non ci sta: caos a Mattino 5 News

Da quando è iniziato il GF VIP, Mattino 5 News dedica sempre una parte della puntata al reality show, affrontando soprattutto le tematiche che i concorrenti portano a galla nella quotidianità. Martedì 27 settembre, quindi, Federica Panicucci ha parlato delle principali questioni emerse durante la diretta di lunedì sera, quella in cui Elenoire Ferruzzi si è confrontata con Soraia e Attilio Romita con Giucas Casella.

Nel corso della diretta, ampio spazio è stato dato anche ad Antonino Spinalbese, il quale ha ammesso di non sentire di avere lo spazio fisico e mentale per una donna, poiché tutto il suo cuore e la sua mente sono occupati dall’amore per la figlia Luna, avuta con Belén. Antonino ha addirittura detto di mantenere sul dito una fede che simboleggia il suo essere sposato: civilmente e religiosamente non ha contratto alcun matrimonio, ma nel suo cuore si sente impegnato solo con sua figlia.

Queste sue parole hanno scatenato una discussione in studio a Mattino 5 News. Per Raffaello Tonon, Antonino non ha ancora superato il “lutto” della fine dell’amore con Belén. Secondo Patrizia Groppelli, invece, non la pensa così e sgancia una bomba in studio: “Fondamentalmente, questo non ha detto una cosa fondamentale: lui è nella casa del Grande Fratello perché è stato con Belén, perché altrimenti starebbe ancora facendo il parrucchiere in un centro commerciale“:

#GFVIP, Antonino “Non cerco donne, vivo solo per mia figlia”. In studio a #Mattino5 però queste affermazioni fanno discutere… cosa ne pensate? pic.twitter.com/phllKcgvG6 — Mattino5 (@mattino5) September 27, 2022

Federica Panicucci, a quel punto, ha preso le redini della situazione e ha zittito la Groppelli ringraziando tutti i parrucchieri che fanno quel lavoro, risorsa preziosa per le donne. Il pubblico, però, non la perdona:

La signora Groppelli prima di sparare cose senza senso si informasse bene, per fortuna che Federica ci ha messo una pezza …… — Loredana Fabretti💫 (@LoredanaFabret1) September 27, 2022

Insomma, a Mattino 5 News ci sono stati attimi di panico. La sapienza di Federica Pancucci, però, ha risolto ogni problema.

