“sei-una-bot**na!”:-cristina-quaranta-presa-a-ciabattate,-vittima-di-una-folle-sfuriata-[video]

Cristina Quaranta è coinvolta in una dinamica surreale: lo scontro con la compagna di gioco sfocia nell’assurdo.

La conduttrice e showgirl Cristina Quaranta è tornata in auge grazie alla sua recente partecipazione al format “GF Vip”. Scovata da Gianni Boncompagni, la soubrette ha esordito giovanissima nel piccolo schermo, partecipando allo storico “Domenica in”, e presenziando inoltre al programma “Stasera mi butto” con Pippo Franco.

Nel 1991 Gianni Boncompagni l’ha inoltre arruolata nel suo format pomeridiano “Non è la RAI“, esperienza che ha sancito definitivamente il suo successo televisivo. In seguito ad alcune vicende personali, inclusa una sofferta separazione, Cristina Quaranta ha abbandonato le scene per dedicarsi alla figlia, cimentandosi in lavori ben più umili e in sordina. L’esperienza sotto le telecamere sta galvanizzando l’ex volto di “Non è la RAI”, e la showgirl nelle ultime ore è stata coinvolta in una rissa scherzosa all’interno della casa di Cinecittà…

Cristina Quaranta aggredita per scherzo da Carolina Marconi: la zuffa diventa virale

Se Cristina Quaranta è stata la prima concorrente a varcare la famosa porta rossa, accogliendo poi in seguito la prima tranche di compagni, nella seconda puntata Alfonso Signorini ha introdotto al pubblico il resto del cast. Tra i concorrenti prescelti spicca l’esplosiva Carolina Marconi, soubrette venezuelana naturalizzata italiana, nonché concorrente nella quarta edizione de “Il Grande Fratello”.

La showgirl negli anni ha affrontato una pesante malattia, e l’esperienza televisiva rappresenta per lei una grossa fonte di riscatto. Per questi motivi Carolina Marconi è intenzionata a giocarsi il tutto per tutto, mettendo in campo entusiasmo ed energia vitale. Da subito legata a Cristina Quaranta, la bella venezuelana ha regalato agli spettatori un siparietto dai toni accesi, in cui scherzava con l’amica, finendola poi per prenderla a ciabattate.

“Sei tu, brutta str*nza, sei una bo**ana! Sei una bo**ana! Tu mi tradisci!“, l’ha accusata Carolina Marconi, mentre Cristina Quaranta si piegava a ridere, rovinando poi sul pavimento. La showgirl l’ha infine colpita ripetutamente con le infradito blu, sotto gli occhi divertiti dei compagni. Alla scena assisteva anche un ilare Attilio Romita, ex mezzobusto RAI in quel momento abbigliato da donna, con tanto di parrucca sul capo.

Sto piangendo questo cast pazzo è la mia vita #GFVIP pic.twitter.com/Yiz7KlGC7a — trashtvstellare (@tvstellare) September 25, 2022

La strana coppia composta da Carolina e Cristina promette scintille: siamo certi che le due showgirl regaleranno perle di intrattenimento agli spettatori!

