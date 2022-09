“partiranno-le-diffide!”:-alfonso-signorini-trema,-cast-del-reality-a-rischio

Guai potenziali in vista per i concorrenti del “GF Vip 7”: due pupilli di Alfonso Signorini rischiano provvedimenti legali.

Il carrozzone del “GF Vip 7” è finalmente a pieno regime, e viaggia sui binari della prima serata nel suo doppio appuntamento su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini ha intervallato la sua pausa estiva con numerose interviste e contatti con i Vipponi ora in gara, reclutati dopo lunghi colloqui conoscitivi.

In effetti, le personalità in gara serbano parecchie peculiarità: passati difficili, percorsi di transizione sessuale, problemi familiari e parenti famosi in sospeso. È il caso, per esempio, di Elenoire Ferruzzi, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Proprio questi ultimi due concorrenti rischiano di venire travolti da minacciose diffide dopo l’ultima puntata: vediamo cos’è successo…

Alfonso Signorini scava nelle storie di Antonino e Ginevra: scatta l’ipotesi diffida

Durante il corso della puntata di lunedì 26 settembre, il conduttore ha sviscerato numerose dinamiche sin dalle prime battute della diretta televisiva. Dopo aver chiarito la natura dei rapporti tra Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino e la di lui fidanzata Soraya, il mattatore ha rivolto le sue attenzioni all’ereditiera Ginevra Lamborghini. Inevitabilmente, la tematica centrale è stata rappresentata dal suo rapporto incrinato e in sospeso con la famosa sorella Elettra. Le due si sono allontanate nel 2019, ed Elettra ha evitato di invitare Ginevra persino al suo chiacchierato matrimonio.

Durante i primi giorni di permanenza nel format, Ginevra ha spesso indugiato a ricordi e considerazioni circa la sua famiglia, lasciandosi andare ad accorate confessioni con i compagni di gioco. La reazione di Elettra Lamborghini, probabilmente davanti allo schermo della TV, ha segnato un ulteriore frattura nel loro rapporto. La performer di “Pistolero” ha pubblicato infatti durante la diretta una storia su Instagram, poi repentinamente cancellata, in cui citava la canzone “Mal di stomaco” di Fabri Fibra.

“Non mi passa il mal di stomaco certi fatti mi danno il vomito” Elettra ORA su Instagram dopo il blocco su Ginevra #GFVip pic.twitter.com/4JEjh278rW — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 26, 2022

Anche Antonino Spinalbese rischia grosso: l’hair-stylist ha indiscriminatamente citato la sua famosa ex fidanzata Belen Rodriguez, nonché alcuni retroscena sulla loro burrascosa rottura. Secondo la maggioranza degli utenti, Ginevra e Belen sono pronte a dichiarare guerra pur di tutelare la propria privacy, e il rischio di minacciose diffide si fa sempre più concreto…

BELEN E ELETTRA A CASA CHE PREPARANO LE DIFFIDE #gfvip pic.twitter.com/OIAluIdiU0 — diva chanel 🐍💋 (@divachaneln1) September 26, 2022

Un loro intervento nel format potrebbe censurare inevitabilmente parte dei racconti di Ginevra e Antonino, con sommo scorno del conduttore, da sempre amante del gossip e assetato di scoop. Scopriremo il destino dei due concorrenti nel corso della prossima puntata…

