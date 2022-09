“oh,-vacci-piano!”:-pierpaolo-pretelli-sbrocca,-scenata-di-gelosia-in-diretta-[video]

Lo showman Pierpaolo Pretelli perde il contegno e interviene durante la diretta: la gelosia ha la meglio su di lui.

Il giovane showman Pierpaolo Pretelli è da molti mesi sulla cresta dell’onda. Sin dalla sua partecipazione al TG satirico “Striscia la notizia” nel ruolo di primo “velino” della storia, il prezzemolino di Maratea ha puntato con determinazione al mondo dello spettacolo.

La sua partecipazione al format “GF Vip 5” nel 2020 ha rappresentato il suo battesimo del fuoco in prima serata, e Pierpaolo ha fatto scalpore anche per il suo flirt bollente con Elisabetta Gregoraci. Uscito in seguito dal reality mano nella mano con l’influencer italo-persiana Giulia Salemi, il poliedrico showman sembra puntare in alto. Dopo alcune comparsate a “Domenica in”, e relative polemiche, Pierpaolo Pretelli è stato arruolato da R101, dove conduce attualmente il format “Procediamo”. Recentemente reclutato da Alfonso Signorini al fianco di Soleil Sorge per lo spin-off “GF Vip Party”, durante l’ultima puntata Pierpaolo si è lasciato andare ad una scenata di gelosia in piena regola…

Pierpaolo Pretelli intercetta il gesto confidenziale, l’intervento rimette le distanze

Durante l’ultimo appuntamento con il “GF Vip 7” Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge hanno allacciato un collegamento con Giulia Salemi, presente nel parterre ufficiale del format. La conduttrice ha il compito di monitorare il “sentiment” del social Twitter, ed interagisce frequentemente anche con il pubblico in studio.

Mentre Giulia si aggirava tra il pubblico trepidante durante un fuorionda, un eclettico anziano ha mimato un bacio in direzione della guancia di Giulia, scatenando la reazione fulminea di Pierpaolo Pretelli. Attentissimo e tempestivo, lo showman è intervenuto calorosamente: “Oh, vacci piano! Con calma!“. Persino la fidanzata, dopo una risata di rito, ha aggiunto: “Ci vada piano… Pierpaolo è geloso…“.

I #prelemi sono nuovamente al centro dell’attenzione pubblica, complice anche le varie battutine circa un imminente matrimonio, o addirittura un concepimento. Il pubblico li ama smodatamente, e le illazioni circa un flirt tra Pierpaolo e Soleil Sorge sembrano quanto mai ingiustificate. I due ex gieffini, infatti, stanno costruendo due carriere che viaggiano in parallelo, in bilico tra TV e radio: anche Giulia Salemi infatti inizierà da ottobre a collaborare con R101.

Il loro sodalizio amoroso si è inoltre tradotto ad inizio 2022 in una convivenza in piena regola nel cuore di Milano, e sui social pubblicano frequentemente scatti della loro quotidianità.

