“non-puoi-fartela-in-bagno?!”:-alessandra-celentano-scandalizzata,-incidente-imbarazzante-dietro-le-quinte

La maestra di danza Alessandra Celentano regala le prime perle ad Amici, non si trattiene e lo bacchetta in puntata.

Il talent mariano per eccellenza è appena agli esordi ma già si delineano le potenziali punte di diamante di quest’edizione di “Amici”. La granitica Maria De Filippi ha varato il nuovo appuntamento con il talento, presentando al grande pubblico i cantanti e ballerini candidati alla vittoria del format, e rispolverando anche una giuria di tutto rispetto.

Accanto a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini è stato inserito il ballerino Raimondo Todaro e la new-entry Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia. Immancabile anche le severa ed iconica Alessandra Celentano, ormai istituzione ad “Amici”. Proprio quest’ultima ha ripreso con toni accesi il ballerino Ramon, reclutato peraltro nella sua scuderia.

Alessandra Celentano riprende Ramon: i suoi atteggiamenti non sono appropriati

Il ballerino milanese Ramon Agnelli da molti anni insegue la sua passione per la danza, arrivando a calcare anche palchi prestigiosi come quello de “La Scala”. Recentemente arruolato nella squadra di Alessandra Celentano, durante l’ultima puntata Ramon è stato sanzionato dalla sua stessa docente a causa di alcuni atteggiamenti un po’ controversi.

Presentato come una punizione, il provvedimento si è trasformato al contrario in un siparietto dal potenziale comico illimitato. La padrona di casa Maria De Filippi ha presentato al pubblico ben 3 scatti che ritraevano l’esplosivo Ramon durante alcuni momenti del suo quotidiano. Alessandra Celentano, al contempo, ha spiegato ai ragazzi che la casa messa a loro disposizione è tappezzata di telecamere, e che è necessario tenere sempre bene a mente la propria presenza in video.

Nel primo scatto Ramon è immortalato in costume da bagno e canotta oversize: abbigliamento ritenuto non consono della docente; il ballerino è inoltre stato accusato di toccarsi troppo le parti intime. A tal proposito Ramon l’ha rimbeccata: “Indosso il sospensorio tutto il giorno, vorrei vedere lei la sera!“. Nella seconda foto il performer stava danzando in casa con il microfono in testa, e Alessandra Celentano l’ha tacciato di poco rispetto nei confronti dei costosi elementi di arredamento. Nell’ultima, la ciliegina sulla torta: Ramon girava tranquillamente tra i compagni con il viso cosparso da una maschera idratante. “Ma non puoi fartela in bagno?“, ha protestato la docente.

In ogni caso il siparietto ha fruttato nuova popolarità al giovane ballerino, che nelle ultime ore ha fatto impennare le tendenze di Twitter. Proprio la sua allure eclettica e incontenibile potrebbero essere la chiave del suo successo… A meno che non giungano stroncature repentine proprio dalla sua inflessibile mentore…

