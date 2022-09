Manuel Bortuzzo, indizio che lo inchioda | “È la sua copia!”: nostalgia del passato?

L’ex gieffino non si trattiene e rivela la sua nuova vita privata, a fianco di una donna. Il dettaglio è però incredibile: l’han visto tutti

Dopo l’incidente che l’ha costretto su una sedia a rotelle, Manuel Bortuzzo ha deciso di rimboccarsi le maniche e di non darla vinta alla disabilità. Per sfidare sé stesso ha quindi accettato la proposta di Alfonso Signorini di partecipare al GF VIP 6, dove ha conosciuto persone importanti ancora oggi, come Aldo Montano.

ll reality show di Alfonso Signorini gli ha anche fatto conoscere, però, Lulù: dopo un’intensa storia d’amore, il loro sogno è naufragato nel giro di poche settimane. Sebbene oggi Manuel abbia ritrovato la serenità a fianco di un’altra ragazza, il dettaglio non può sfuggire: richiami dal passato.

Manuel Bortuzzo e la nuova fiamma

All’interno della casa del GF VIP, Manuel ha subito conquistato il cuore di Lulù Selassié. La sorella di Jessica e Clarissa infatti non ha mai nascosto i suoi sentimenti per il ragazzo e, fin dai primi giorni, li ha espressi con serenità. Manuel, invece, ci ha messo un po’ a convincersi e a lasciarsi andare e solo verso natale 2021 la coppia si è data il primo bacio, fidanzandosi ufficialmente.

A metà percorso, però, Manuel Bortuzzo ha deciso di andarsene dal GF VIP a causa di problemi di salute che gli impedivano la permanenza. Ritornato nella realtà ha quindi aspettato Lulù sino alla puntata finale e, una volta finito il reality show, i due hanno finalmente potuto godersi la quotidianità. Qui, però, sono iniziati a subentrare tutta una serie di problemi prima sconosciuti, il cui peso ha avuto un impatto tremendo: dopo poche settimane, Manuel e Lulù si sono lasciati.

Dopo qualche mese da solo, Manuel Bortuzzo ha reso noto su Instagram che si è fidanzato nuovamente. La ragazza in questione è Angelica Benevieri, una tiktoker che oggi compare in molti scatti del nuotatore. Nelle ultime ore, Bortuzzo ha pubblicato sulle storie di Instagram una fotografia con lei: Deianira Marzano e non solo, però, han notato un dettaglio strabiliante. Secondo molti, infatti, Angelica Benevieri ha una somiglianza incredibile con Lulù soprattutto negli indumenti e negli accessori: “Che lei sia una copia di Lulù tra scarpe e vestiti non si può negare” scrive Deianira. La gonna di tulle violetto infatti ricorda molto la finalista del GF VIP 6: che Manuel provi nostalgia dei tempi andati?

