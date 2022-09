“Le città sostenibili di domani”, il talk di “Strade future” andato in scena al MAXXI di Roma

Si è tenuto lo scorso 22 settembre all’Auditorium del MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo il talk “Le città sostenibili di domani”, ultimo appuntamento di “Strade future”, il progetto di arte pubblica dell’associazione Ar2gether dedicato alla mobilità sostenibile e organizzato nell’ambito della settimana europea della mobilità 2022 (16-22 settembre) promossa dalla Commissione europea e realizzato grazie alla collaborazione con il Parlamento europeo in Italia e la media partnership, fra gli altri, di The Map Report.

Il talk al MAXXI, a cui hanno partecipato anche gli studenti dei licei del Municipio II, è stata l’occasione per un confronto tra i diversi soggetti pubblici e privati che hanno il compito di proporre e valutare politiche e iniziative di sostenibilità, così come di stimolare dibattiti, riflessioni e iniziative.

Partendo dal progetto “Strade future – arte pubblica per una mobilità sostenibile” che ha portato alla realizzazione di due installazioni visibili fino al 15 ottobre sul Lungotevere Tor di Nona e fino al 29 dicembre sotto il Viadotto di Corso Francia all’ingresso dell’Auditorium, questo incontro ha indagato in senso metaforico le strade che pensiamo debbano essere percorse per migliorare la qualità della vita nelle nostre città.

Moderato da Micol Rigo, Deputy Director di Rai per la Sostenibilità ESG, il talk ha visto gli interventi di Ilaria Bramezza (Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), Pippo Ciorra (Senior Curator MAXXI Architettura), Carlo Corazza (Direttore del Parlamento Europeo in Italia), Memi Crimi (Cofondatrice dell’Associazione Ar2gether), Daniele Del Pesce (Head of Business Development & Head of BU E-Mobility di ACEA), il filosofo Pietro Perconti, Fabrizio Rufo (Assessore Cultura del Municipio II Roma Capitale) e il collettivo di architetti e designer Sbagliato.

