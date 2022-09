Ilary Blasi, arriva un appello disperato | “Ora sono povero”: si vola in Tribunale

Periodo nero per Ilary Blasi. Dopo l’annuncio del divorzio, è esplosa la bolla del gossip: le sue ultime parole, però, fanno preoccupare

Anno difficile il 2022, per Ilary Blasi. Non appena ha concluso l’esperienza alla conduzione dell’Isola dei Famosi, ha dato il comunicato ufficiale della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. La coppia era una delle più amate poiché da sempre percepita come genuina e sincera, lontana dagli schemi del gossip. Eppure, la routine e le difficoltà hanno sovrastato anche loro, interrompendo un sogno durato vent’anni.

Nelle ultime ore, Ilary Blasi ha deciso di muovere azioni legali contro una parte importante di questa nuvola di gossip che si è creata attorno alla sua famiglia. Inaspettatamente, però, le sue parole sconvolgono tutti: è in una situazione di povertà per colpa sua.

Ilary Blasi, problemi con Nuccetelli

Uno dei protagonisti indiretti della fine del matrimonio tra la showgirl e il calciatore è Alex Nuccetelli. Migliore amico di Totti, è merito suo che i due si siano incontrati e conosciuti ormai vent’anni fa: la sua professione e passione era infatti quella di organizzare eventi e feste molto importanti, alle quali erano invitati anche i personaggi della tv e dello sport. Nelle ultime settimane, il body builder si è lasciato andare a diverse considerazioni in merito alla separazione dell’anno, ammettendo di essere dalla parte di Totti.

A suo dire, infatti, Ilary non proverebbe sentimenti per l’ex volto della Roma già da moltissimi anni. Nuccetelli ha anche fatto una rivelazione di un fatto risalente a vent’anni fa quando Totti gli confessò che Ilary usava sempre la scusa del mal di testa: secondo il body builder, quindi, il sentimento è spento già da anni. Ilary Blasi, però, sembra aver deciso di prendere posizione in merito a queste sue esternazioni: ha detto ai propri legali di denunciarlo.

Sui propri canali social, Alex Nuccetelli si è però lasciato andare a una confessione profonda. “Le ricordo che procedere con gli avvocati nei miei confronti è procedere verso una persona povera” ha ammesso, parlando di sé: il body builder, infatti, ha rivelato che Ilary l’ha frenato ben quattro volte dalla partecipazione in diversi reality Mediaset. “La mia vita ha avuto delle difficoltà enormi” ha poi rivelato, parlando proprio del lato economico. Insomma, sembra che oltre alla separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi dovrà gestire anche il rapporto con Nuccetelli: anche il 2023 sarà un anno di fuoco.

