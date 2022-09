Elettra Lamborghini scatena il finimondo | “Mi danno il vomito”: parole di fuoco, poi cancella tutto ma ormai è tardi [FOTO]

L’ereditiera Elettra Lamborghini sbrocca dopo la diretta del GF Vip 7, il suo gesto sui social non lascia spazio ad interpretazioni.

L’esplosiva Elettra Lamborghini ha da poco festeggiato il suo anniversario con l’altissimo marito, il DJ olandese Afrojack.

Se la coppia sembra più complice e unita che mai, e lo testimonia con reels e scatti inequivocabili sui social, l’ereditiera di casa Lamborghini sembra serbare ben altri grattacapi… Il suo rapporto controverso con la sorella Ginevra, attualmente reclusa nella casa del “GF Vip 7” sembra aver subìto un ulteriore peggioramento. Le due rampolle non hanno rapporti dal 2019, ed Elettra avrebbe persino evitato di includerla al suo fastoso matrimonio. Durante l’ultima puntata, le confessioni in diretta di Ginevra hanno spinto la performer di “Pem pem” ad una reazione impulsiva e repentina, salvo poi pentirsene dopo pochi secondi…

Elettra Lamborghini reagisce su Instagram, la replica non sfugge ai più attenti nonostante la cancellazione

Durante il corso dell’ultima puntata Alfonso Signorini ha invitato nella “mistery room” la spumeggiante Ginevra, ripercorrendo poi con lei i suoi momenti di cedimento durante i primi giorni di permanenza nel format.

L’ereditiera ha spesso manifestato scorno e insofferenza per la frattura in seno alla propria famiglia, crollando spesso in lacrime di fronte ad i compagni. Anche in diretta, Ginevra ha citato la ben più famosa sorella, giungendo persino ad una clamorosa conclusione. Secondo la gieffina, il reality potrebbe essere una pietra miliare nella sua vita, e rappresenterebbe per lei l’opportunità di voltare pagina. Elettra Lamborghini, probabilmente di fronte allo schermo televisivo, ha reagito pubblicando una storia su Instagram dal sapore indignato e lapidario. La cantante ha condiviso un brano di Fabri Fibra, “Mal di stomaco”, il cui ritornello recita testualmente: “Non mi passa il mal di stomaco, certi fatti mi danno il vo-vo-vomito“.

"Non mi passa il mal di stomaco certi fatti mi danno il vomito" Elettra ORA su Instagram dopo il blocco su Ginevra #GFVip

Elettra Lamborghini ha cancellato la storia dopo pochi secondi, ma il contenuto sui social non è sfuggito agli appassionati di gossip. Se Alfonso Signorini ventila l’ipotesi di un tentativo di riavvicinamento, vox populi è di avviso decisamente contrario. Conoscendo il temperamento focoso della cantante, la sua reazione dimostra che la riappacificazione è quanto mai remota.

Le due sorelle si riconcilieranno in diretta televisiva? Non resta che seguire le prossime, appassionanti, puntate del “GF Vip 7″…

