clima:-deloitte,-il-94%-delle-(grandi)-aziende-italiane-lo-percepisce-come-rischio-materiale

Le grandi imprese italiane sempre più consapevoli rispetto alle sfide dei cambiamenti climatici, almeno a parole. Lo rileva DeloitteItalia, presentando i risultati di “La disclosure climatica nelle società quotate italiane”, rapporto sullo stato d’attuazione delle Raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Tcfd), predisposto in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia. Dai risultati emerge che la quasi totalità del campione (94%) riconosce nel cambiamento climatico un tema materiale, mentre il 70% integra i rischi e le opportunità derivanti dal cambiamento climatico nei propri processi di gestione del rischio. Risulta inoltre che il 29% delle società possiede una politica di remunerazione con obiettivi legati al cambiamento climatico e che il 67% adotta processi atti a migliorare la prestazione della propria catena di fornitura, pur con diversi livelli di maturità. Anche l’azione di sensibilizzazione verso gli stakeholder si sta diffondendo: più della metà (57%) delle società quotate dichiara di svolgere campagne di sensibilizzazione sul tema del cambiamento climatico e della sostenibilità. “Registriamo una crescente consapevolezza delle quotate italiane rispetto al cambiamento climatico, perlomeno per quanto attiene alla mitigazione delle emissioni di gas serra. Assistiamo al progressivo superamento della mera riduzione del rischio in favore di una revisione strategica dei modelli di business, non solo da parte delle imprese che appartengono ai settori industriali più esposti”, ha commentato Stefano Pareglio, professore ordinario e Independent Senior Advisor di Deloitte. L’indagine voleva valutare lo stato d’attuazione delle Raccomandazioni della Tcfd, ed è stata condotta sulla base di documenti pubblici aventi a oggetto la disclosure climatica di 236 società quotate.

