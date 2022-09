Oroscopo Paolo Fox di martedì 27 settembre: fortuna e amore in arrivo. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi: Giornata di grandi opportunità che non si ripeteranno per molto tempo. Inizierai a capire il mondo della responsabilità. Amore: non lasciare che ti vengano imposti in nome dell’amicizia. Non essere autoritario con i tuoi cari, meno con il tuo partner. Ricchezza: usa la tua persuasione per assicurarti quell’aumento di stipendio che meriti. Devi solo trovare il momento giusto per parlare. Benessere: fai attenzione a non arrabbiarti e a non reagire in modo eccessivo alle situazioni che si presentano oggi. Prenditi cura dei problemi che hai in sospeso.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi: è un momento opportuno per te per dedicarti uno sforzo in più nel lavoro o nello studio. Lascia andare le preoccupazioni. Amore: tensioni nella coppia. Per rilassarli, cerca di non discutere su cose insignificanti che non portano a nulla. Ricchezza: non è un buon momento per avere quelle spese extra che hai avuto in anticipo. Prova a rimandarli o avrai problemi. Benessere: Devi trovare il tempo per riposarti, poiché l’eccesso di attività potrebbe non trattarti molto bene. Rilassati e sii paziente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi: avrai diverse opportunità per stabilire contatti di natura politica e sociale. Approfittane, saranno redditizie. Amore: periodo per incontrare persone che hanno i tuoi stessi interessi. Sarebbe di grande aiuto. Prova un’app di appuntamenti. Ricchezza: si avvicinano successi professionali e guadagni più elevati. Si consiglia di fare qualche nuova attività. Benessere: non è un buon momento per smettere di fare attività fisica, poiché queste sono quelle che aiutano a mantenere lo stress a un livello ottimale.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi: prendi un atteggiamento più introverso, così puoi allontanarti dai problemi quotidiani che ti preoccupano. Pensa un po’ di più a te stesso.Amore: molti inconvenienti possono essere evitati se cambi il modo in cui affronti le discussioni. Non disperate. Ricchezza: i talenti nascosti si risvegliano in te. Fidati di te stesso e valorizza te stesso. Questa è un’ottima opportunità per distinguersi. Benessere: una serie di imprevisti ti farà riconoscere il vero valore delle amicizie. Cerca di non stressarti.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi: le tue capacità organizzative e il buon senso ti guideranno verso il successo. La tua professione migliorerà notevolmente. Amore: non lasciare che un malinteso interferisca nella tua relazione, cerca di chiarire le cose ed esprimerti con serenità e calma. Ricchezza: il tuo problema serio è che ti mancano concentrazione, entusiasmo e disciplina, questo potrebbe causarti problemi di lavoro. Benessere: è un momento in cui devi stare molto attento agli infortuni, poiché potrebbero lasciarti fuori dalle tue attività per un periodo prolungato.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi: Il buonumore di un amico farà iniziare la giornata in modo diverso e con più voglia. La felicità dipende da te e da nessun altro. Amore: una chiamata inaspettata ti darà l’opportunità di far rivivere una vecchia fiamma, preparati. Ricchezza: gli affari vanno sempre più rafforzandosi. Non è consigliabile apportare modifiche profonde in questo momento. Benessere: più negativa è l’interpretazione degli eventi, peggiori sono le tue speranze di superarli con successo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi: la fiducia in te stesso è una risorsa molto preziosa, impara a fidarti di te stesso e del modo in cui l’universo ti mette. Amore: le relazioni esistenti saranno rafforzate. Il tuo amante diventerà il tuo migliore amico e potrai fidarti di lui con tutti i tuoi segreti. Ricchezza: sarà un giorno in cui potrebbero sorgere opportunità. Stai attento a non lasciarti passare, ma non chiedere soldi. Benessere: devi sapere che ognuno fa quello che può, che tutti abbiamo i nostri limiti. Non cercare di chiedere più del necessario, influirà sulla tua salute.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi: ti mancheranno soprattutto i tuoi cari. Accadrà qualcosa nella sfera intima che ti influenzerà più di quanto immaginassi. Amore: discussioni sporadiche che vivrai oggi con il tuo partner. Sembreranno semplicemente sintonizzati su frequenze diverse. Pazienza. Ricchezza: Bisogna essere attenti alle opportunità che si presentano, anche se questo non è il momento migliore per avviare progetti o associazioni. Benessere: recupererai la pace interiore ogni volta che cercherai le risposte dentro di te. Prenditi qualche giorno per pensare ed entrare in contatto con le tue esigenze.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Oggi: incontrerai persone che ti saranno di grande aiuto in futuro e saranno anche ottimi amici. È una bella giornata. Amore: oggi la tua motivazione erotica può diminuire e questo ti farà sentire scoraggiato. Non temere, ci sono nuove opportunità in attesa. Ricchezza: i soldi che hai prestato in quel momento ti torneranno. Tutte le tue buone azioni oggi tornano da te in dono. Benessere: il tuo suggerimento è molto alto, dovresti cercare di calmarti e non prendere le cose con disperazione. Devi essere forte di fronte alla paura.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Oggi: anche se vorresti essere un po’ più calmo, dovrai fare molte commissioni. Armati di pazienza. Amore: devi stare attento e prestare molta attenzione a un possibile inganno o bugia, che potrebbe causare molti danni. Ricchezza: saprai come sfruttare una certa circostanza che sarà molto a tuo favore, che ti porterà un buon reddito che non ti aspettavi. Benessere: Tra qualche mese, quando la pandemia passerà, potrebbero esserci lunghi viaggi dove incontrerete persone interessanti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi: cerca di fare tutto il più velocemente possibile, ma fai attenzione a non commettere errori. Se lo fai bene, ti divertirai. Amore: Brutto momento per iniziare una nuova relazione di cui non sei molto d’accordo. Cerca di rivedere attentamente ciò che sta accadendo. Ricchezza: avanzeresti di più nelle tue attività lavorative a casa che in ufficio. Ma potrebbe distrarti dalle faccende familiari. Benessere: arriva il momento in cui devi ripensare a come stai vivendo e agli errori che fai. Impara da loro e approfitta di questa nuova opportunità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi: se senti che le difficoltà superano la tua tolleranza, rilassati e non arrabbiarti. Sarà controproducente nelle tue faccende. Amore: eventuali disaccordi nella coppia porteranno a situazioni di grande incertezza. Pensa attentamente a come ti esprimerai. Ricchezza: qualcuno può richiedere denaro da te o avere un complicato conflitto da risolvere. Risolvilo prima che sia troppo tardi. Benessere: le tensioni e gli sforzi che fai quotidianamente ti causeranno un grande disagio. Un buon massaggio può tirarti su di nuovo il morale.

