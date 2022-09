Mara Venier, che disastro! | Non era mai accaduto: errore madornale

Durante il pomeriggio della domenica, Mara Venier ha tentato il tutto per tutto. La scelta è però fallimentare: che errore

La domenica pomeriggio è ricca di appuntamenti televisivi. Su Canale5, alle 14 inizia Amici di Maria de Filippi, che alle 16 lascia il posto a Verissimo, che dall’anno scorso ha un doppio appuntamento settimanale sia al sabato che alla domenica. Rai1, quindi, risponde con Domenica In di Mara Venier e, verso le 17, Da Noi… a Ruota Libera di Francesca Fialdini.

Dopo un’inizio barcollante, Mara Venier ha tentato il tutto per tutto con una puntata incredibile e degli ospiti importanti, “rubati” anche a Maria. Il risveglio del lunedì, però, è decisamente amaro: strategia fallimentare.

Domenica In: neanche Elodie aiuta Zia Mara

La scorsa puntata di Domenica In, andata in onda domenica 18 settembre, ha patito molto la presenza su Canale5 di Amici. I risultati auditel, infatti, hanno segnato una netta vittoria del talent show di Maria de Filippi, la quale è riuscita a catalizzare perfettamente l’attenzione del pubblico. Una volta finito il programma, Canale5 ha lasciato poi spazio a Verissimo di Silvia Toffanin, il quale si sovrappone a Domenica In per circa un’ora di tempo: anche in quell’ora, però, Canale5 ha battuto Rai1.

Per domenica 25 settembre, quindi, Mara Venier ha preparato una puntata scoppiettante che, almeno in linea teorica, avrebbe dovuto mettere in crisi Canale5. In apertura, ha invitato Milly Carlucci e i prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle, in onda ogni sabato sera dall’8 ottobre. Successivamente, ha lasciato spazio a Luciana Littizzetto, che si è raccontata nella vita privata e pubblica, e a un’ex di Amici: Elodie. La cantante si è lasciata andare e ha raccontato molto di sé, ammettendo la frequentazione con Iannone.

Neanche questo estremo tentativo, “tradendo” Maria de Filippi con una sua stessa ex alunna e per di più una di quelle che hanno avuto più successo, è riuscita. I dati di questa mattina sono ufficiali e Canale5 si riconferma fortissimo nella sua programmazione domenicale:

Niente da fare per Mara Venier, la domenica sembra ormai patrimonio di Canale5 e dell’accoppiata vincente Maria De Filippi – Silvia Toffanin: o Rai1 cambia qualcosa, provando a rinnovare Domenica In, o la stagione televisiva 2022/2023 si preannuncia difficile.

