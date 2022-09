Le stelle di Barbanera del 27 settembre: martedì di grandi emozioni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Inizio settimana un po’ ostico. Meglio non fare affidamento al caso e preparatevi adeguatamente, in caso di colloqui di lavoro o di concorsi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Esprimete l’affetto che provate per i vostri cari non solo con i fatti, ma anche con le parole. A volte si ha il timore di dire: “Ti voglio bene!”.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Con il tifo della Luna in Bilancia, esprimete nell’attività tutta la vostra voglia creativa di novità. Se alcune cose vi annoiano, cedetele ad altri.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con la dissonanza lunare al vostro segno, l’indecisione potrebbe essere un bel problema da superare, soprattutto laddove occorre essere più incisivi.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Il vostro team aveva bisogno di un’idea brillante, ed ecco che voi la suggerite con maestria, come un prestigiatore che fa uscire il coniglio dal cappello.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Affabili e responsabili, grazie alla congiunzione di Mercurio con Venere, potrete applicarvi concretamente a una seria e remunerativa impresa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Potreste essere poco realistici, per colpa delle bizze tra il Sole nel vostro cielo e papà Giove in Ariete. I progetti campati in aria sono da evitare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – In questo periodo la razionalità di Mercurio potrebbe avere il sopravvento sulla sfera emozionale, per voi comunque sempre molto importante.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Arrivano le idee ariose della bianca Signora in Bilancia. Servirebbe però un po’ di senso pratico in più, per non perdervi in elucubrazioni mentali.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Nonostante la Luna in Bilancia sia più che altro una seccatura per voi, Venere in trigono con Plutone vi farà navigare verso il successo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Grazie alla perfetta armonia lunare, riuscite a sbloccare una relazione arrugginita, in modo da dare spazio a nuove calorose opportunità.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Riuscire a stupirvi è l’indizio di un cuore giovane. Rinnovarvi è un modo per non sentirvi mai “arrivati”. Ogni giorno un nuovo sguardo.

