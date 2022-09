Grande Fratello Vip | “Mamma che acide!”: perdono la faccia, per loro due nomination sicure [VIDEO]

Al Grande Fratello Vip scatta l’ennesima beffa alle sue spalle: spettatori in rivolta, il loro indice di gradimento è crollato.

Al “Grande Fratello Vip” le prime dinamiche stanno finalmente prendendo piede, e le personalità del cast emergono gradualmente dall’iniziale anonimato. In particolare, a riservare la maggiori sorprese sono l’icona LGBTQ Elenoire Ferruzzi e la sua partner-in-crime Sara Manfuso.

Le due Vippone, per quanto diverse tra loro per retaggio e percorso di vita, stanno animando il web grazie alle loro perle in puro stile “villain”, attirandosi anche inevitabili critiche. Alcuni loro commenti circa il look dell’ex mezzobusto RAI Attilio Romita hanno fomentato le proteste sui social: vediamo cos’è accaduto…

Attilio Romita deriso al Grande Fratello Vip: scatta la protezione dei social

Nelle ultime ore i Vipponi in gara si sono prestati ad un curioso gioco di ruolo, e persino il compassato Attilio Romita ha sfoggiato un look del tutto inaspettato. L’ex volto di RAI 1 si è infatti offerto alle telecamere vestito da donna, agghindato anche con una parrucca a caschetto bluette e un fiammante rossetto rosso.

Nonostante l’intento del giornalista fosse puramente goliardico, Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso non gli hanno risparmiato pungenti critiche alle spalle. “Non è modo di far parte della casa“, ha esordito Sara. “No“, ha concordato Elenoire Ferruzzi: “Così non è farne parte!“. Al che la compagna ha proseguito: “Ah, allora sei d’accordo con me! No, vabbè, ma lui dovrebbe…“. L’opinionista ha lasciato la frase in sospeso, interrotta dalla risata dell’icona trans. Ecco qualche commento circa l’accaduto:

“no vabbè ma guarda come si è conciato attilio, ma io l’ho già detto in confessionale.. dovrei parlare di nuovo”

solo perché si era messo parrucca e rossetto, provo davvero vergogna per queste 2. #gfvip pic.twitter.com/2at81TKnfo — asietta (@lushottie) September 25, 2022

Sara Manfuso, del resto, non ha risparmiato nel recente passato critiche lapidarie all’aspetto fisico di Attilio Romita, al quale era stata costretta ed elargire un bacio nel corso della prima puntata. Il pubblico comincia inevitabilmente a proteggere o osteggiare i protagonisti del format, giudicando anche i minimi scivoloni diplomatici a favore di telecamera. Le prossime nominations isoleranno le due compagne di avventura dal resto del gruppo?

Giocheranno molto le decisioni di Alfonso Signorini e del suo staff autoriale: la scelta delle clip da mandare in onda potrebbe rivelarsi decisiva per compiere il rito delle votazioni di fine puntata…

