GF Vip sotto choc | Rissa clamorosa: sono arrivate alle mani [VIDEO]

Il GF VIP è iniziato da una sola settimana, eppure è già nel vivo delle sue dinamiche. Nelle ultime ore, la rivelazione ha sconvolto tutti

Il reality show di Alfonso Signorini è pronto a sconvolgere tutti, di nuovo. Dal suo inizio è passata una sola settimana eppure, mai come quest’anno, i personaggi sono riusciti perfettamente ad entrare nel reality e a dare vita alle dinamiche che tanto appassionano i telespettatori.

Nelle ultime ore, uno degli ultimi entrati del GF VIP ha ammesso una realtà che nessuno si sarebbe mai aspettato. Le due sono arrivate alle mani, si sono davvero picchiate: il rapporto è ormai logorato per sempre.

GF VIP: Giovanni Ciacci lo dice a tutti

Uno degli ultimi entrati nella casa più spiata d’Italia è Giovanni Ciacci. Lo stilista e curatore d’immagine dei VIP ha voluto accettare la proposta di Alfonso Signorini proprio con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi dell’omosessualità ma, soprattutto, della sieropositività. Ancora oggi, infatti, chi è sieropositivo è spesso vittima di una stigmatizzazione dannosa e soprattutto falsa che, però, gli condiziona la vita e il lavoro, nonché ogni aspetto della socialità.

Entrato nella casa in occasione della puntata di giovedì 22 settembre, Giovanni Ciacci sapeva già di stare per affrontare una delle esperienze più dure. A complicare il tutto, poi, è la presenza nella casa di Pamela Prati, showgirl sulla quale il curatore d’immagine si è sempre espresso in maniera negativa e che, dopo il caso di Mark Caltagirone, è stata letteralmente demolita da lui. Nel momento in cui lui è entrato nella casa, infatti, i due quasi non si sono salutati e fino ad oggi si evitano come la peste, cercando di non incontrarsi mai.

Nel corso di una chiacchierata con Sara Manfuso, Giovanni Ciacci le ha rivelato di aver conosciuto la showgirl quando ancora lavorava con Valeria Marini. Il curatore d’immagine ha poi ammesso di aver assistito a una loro rissa: le due sono letteralmente arrivate alle mani.

La rivelazione ha scioccato tutti, Sara Manfuso in primis. Questa affermazione di Giovanni Ciacci sicuramente inasprirà i già tesi rapporti tra lui e Pamela Prati e, molto probabilmente, Alfonso Signorini affronterà il tema durante la diretta di lunedì sera. Chissà se la showgirl risponderà a tono a questa affermazione, cercando di difendere la propria immagine: ci aspettano mesi tesi.

The post GF Vip sotto choc | Rissa clamorosa: sono arrivate alle mani [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.