“che-carognata!”:-elenoire-ferruzzi-si-confida,-sta-tramando-qualcosa-di-terribile-[video]

Durante uno dei momenti di relax nella casa del GF VIP, Elenoire Ferruzzi ha rivelato un piano tremendo: beccata in flagrante

Una delle personalità più irriverenti che animano la casa del GF VIP in questa nuova edizione è quella di Elenoire Ferruzzi. Coraggiosa e capace di dire sempre la propria opinione, con Giovanni Ciacci è una dei concorrenti scelti da Alfonso Signorini per sensibilizzare il pubblico su tematiche ancora poco affrontare in TV, come la transessualità e la sieropositività.

Già nella prima settimana di reality, Eleonoire Ferruzzi non si è di certo trattenuta. Nelle ultime ore, in particolare, è scoppiata una furiosa lite che ha animato tutta la casa e tutto il pubblico. I microfoni sempre aperti, però, l’hanno beccata mentre lo ammetteva: è un piano.

Elenoire Ferruzzi lo ammette: beccata

Una delle vicende che più sta animando la casa del GF VIP in questi giorni è quella che riguarda Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. La VIP, infatti, ha fin da subito mostrato dei sentimenti per il ragazzo, il quale fuori dalla casa ha una fidanzata e che fin da subito si è allontanato da questa situazione. Secondo lei, però, lui prova dei sentimenti nei suoi confronti ma non riesce ad ammetterlo: questo ha scatenato una furiosa lite.

Come ha ammesso ad Antonino Spinalbese, secondo lei le sue fantasie affondano nella realtà: “Ti pare che io a 47 anni, dopo il trascorso di vita che ho, vado a fare fantasie e a invaghirmi quando non c’è una base?” Non è però dello stesso parere Luca Salatino, il quale la accusa di essersi creata un castello nella sua testa: “Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te“. La Ferruzzi gli ha quindi intimato di abbassare il tono della voce e gli ha detto di essere semplicemente uguale a tutti gli altri, che si vergognano di provare sentimenti per lei.

Nelle ultime ore, però, Elenoire Ferruzzi è stata beccata mentre confessava a un’altra inquilina un aspetto davvero torbido di questa vicenda. “Adesso si va avanti per almeno tre puntate” dice sogghignando, facendo riferimento alla recente lite con Luca Salatino. Secondo i telespettatori, quindi, Elenoire sta organizzando tutto solo per avere più visibilità:

L’aveva già detto ieri notte parlando con Antonino. Ha scelto il ragazzo più fragile e meno strutturato per avere blocchi in puntata. Una carognata🤮🤮🤮 — librafly (@librafly1) September 24, 2022

Se l’ingresso nella casa di Elenoire Ferruzzi è stato accolto con positività, poiché poteva portare in prima serata temi anche importanti, nel corso dei giorni la sua reputazione sta peggiorando drasticamente.

