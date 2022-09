aurora-ramazzotti-a-un-passo-dal-tracollo,-profonda-vergogna-dopo-lo-shock:-“un’ubriacona!”

Aurora Ramazzotti cela un evento traumatico nel suo passato: adolescenza turbolenta per la giovane figlia d’arte.

Da pochi giorni una succosa indiscrezione ha invaso il web: si chiacchiera molto, infatti, circa la presunta gravidanza della figlia d’arte Aurora Ramazzotti. In un tornado mediatico di rumors, conferme e smentite da parte dei tabloid, Aurora ha scelto di volare a Siviglia in occasione di un concerto del padre, Eros Ramazzotti.

La giovane ex “Iena” ha ignorato le numerose illazioni della rete, scegliendo per un po’ la privacy e l’anonimato assieme al fidanzato Goffredo Cerza. Lo scoop sarebbe stato lanciato dalla testata “Chi”, diretta dall’onnipresente Alfonso Signorini, che ha in seguito precisato: “Ho saputo solo dopo che non aveva ancora superato il terzo mese. Se lo avessi saputo non avrei pubblicato la notizia, ma mi dicono che ora va tutto bene e che lei sia felicissima…“. In attesa di un comunicato ufficiale da parte della giovane soubrette, rispolveriamo un aneddoto del suo passato offerto in pasto a Francesca Fagnani durante il format “Belve”. Aurora Ramazzotti in giovane età ha rischiato grosso, scopriamo perché.

Aurora Ramazzotti e il rapporto con l’alcol: “Mi hanno portato via in autoambulanza!”

Ai microfoni di “Belve” Aurora Ramazzotti ha rivelato che, prima di compiere la maggiore età, il suo rapporto con gli alcolici era disordinato e ingestibile. Ha infatti recentemente rivelato a Francesca Fagnani: “Sono finita in coma etilico, e tutti lo hanno saputo perché mia mamma lo ha detto… Per due anni sono stata considerata un’ubriacona. Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autoambulanza ed ero minorenne…“.

La giovane showgirl ha in seguito commentato: “Mi hanno portato in Pediatria, io non ricordo nulla. Il medico è entrato in camera il giorno dopo e mi ha detto che avevo un tasso alcolemico molto alto. ‘ Un uomo adulto sarebbe morto, non so se sei miracolata o se hai un fegato di ferro’…“. Aurora Ramazzotti conclude poi: “Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico…“.

L’esplosione della pandemia e le reiterazione dei lockdown hanno evidenziato una piaga sociale quanto mai pressante. Il consumo di alcol tra i più giovani, infatti, specie nella fascia 15-19 anni, ha subito un’impressionante impennata, insieme ai casi di depressione e oscillazioni dell’umore. Aurora Ramazzotti ha sollevato con coraggio quest’ombra dal suo passato, ponendo il focus su una problematica quanto mai attuale ma per lei, fortunatamente, ormai archiviata.

