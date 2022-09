Attilio Romita la demolisce | “Non lo deve dire!”: smascherata davanti a tutti [VIDEO]

Durante una discussione nel cuore della notte, Attilio Romita non è riuscito a trattenersi. Ciò che ha detto l’ha demolita

Il GF VIP è iniziato da una sola settimana eppure il clima è già teso. Alfonso Signorini è riuscito a creare un cast vario e composito, capace di mantenere alta la soglia dell’attenzione del pubblico: con degli elementi del genere, non ci si annoia mai. Sul finire della prima settimana ci sono già state le prime discussioni e, inevitabilmente, i diversi “vipponi” hanno già espresso le proprie opinioni in merito.

Proprio in merito a una feroce discussione che ha diviso il pubblico, Attilio Romita non è riuscito a trattenersi e ha svelato il proprio punto di vista. La situazione è estremamente tesa e le sue parole sono vere e proprie lame.

Attilio Romita su Elenoire Ferruzzi: è caos

Nel corso della prima settimana di GF VIP, Luca Salatino è finito al centro di un’aspra polemica. La situazione riguarda lui ed Elenoire Ferruzzi, la quale si è infatuata del ragazzo e sostiene che anche lui provi dei sentimenti per lei, che però nega per imbarazzo. Questo ha fatto infuriare Luca, il quale più volte si è lasciato andare: “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te. Ma cosa ti ho fatto capire? Una volta, due volte, tre volte, mi avete rotto tutti il caz**“ le ha detto.

Durante la notte, Luca Salatino si è lasciato andare con Attilio Romita, suo compagno di stanza e vicino di letto. Il giornalista del TG1 non ha usato mezzi termini e ha sostenuto in tutto e per tutto l’amico di reality: “Tu con lei non hai mai avuto nessun rapporto salvo quello di simpatia, amicizia, senza nessuna intenzione di andare avanti. Non deve dire che tu l’hai raggirata, prima hai fatto l’innamorato e poi ti sei spaventato“:

Attilio: -“Tu con lei non hai mai avuto nessun rapporto salvo quello di simpatia amicizia senza nessuna intenzione di andare avanti non deve dire che tu l’hai raggirata, prima hai fatto l’innamorato e poi ti sei spaventato” ATTILIO STANDING OVATION 👏🏻#GFvip pic.twitter.com/ZFSnliu0tE — Soleil Sorge Supporter (@teamsoleilsorge) September 25, 2022

Il pubblico si è letteralmente schierato dalla parte di Luca e di Attilio e per Elenoire questo è un colpo molto basso. Se, all’inizio, la presenza della donna transessuale era vista molto bene poiché portava su Canale5 in prima serata un tema molto spesso nascosto, soprattutto in TV, dopo queste uscite la concorrente del GF VIP potrebbe aver perso molti dei suoi fan.

