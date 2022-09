Rompicapo geometrico | Conta tutti i triangoli: sicuro di farcela in 7 secondi?

Prova a risolvere questo Rompicapo Geometrico ma occhio al tempo. Avrai solo 7 secondi a disposizione per contare tutti i triangoli.

Se non ti sei mai imbattuto in questo Rompicapo Geometrico, è il momento giusto per metterti alla prova. Vediamo come te la caverai in soli 7 secondi.

Le persone amano cimentarsi in questi test e rompicapo, perché rubano pochi minuti e possono essere molto divertenti. Intanto che si gioca, si misurano le proprie capacità e si scopre a volte di essere molto abili.

La geometria e la matematica sono tra le materie scolastiche più odiate e temute, ma in realtà da adulti questi giochetti possono risultare semplici anche per chi a scuola era una schiappa. È sufficiente concentrarsi e non lasciarsi spaventare dal countdown di 7 secondi. se hai la possibilità di impostarlo, fallo subito! Si comincia.

Dovrai osservare bene la figura in alto: Nella figura geometrica che vedi, quanti triangoli ci sono? Le alternative possibili sono 16, 23 o 12. Inizia subito, ma occhio al tempo.

La soluzione del Rompicapo Geometrico

È bello ritagliarsi un po’ di tempo libero per dedicarsi a questi giochetti. I rompicapo sono indovinelli divertenti che tengono attiva la nostra mente. Sai che esistono diversi tipi di test in base al livello di difficoltà? Forse questo sarà difficile per te era troppo perché ti darà davvero pochi secondi a disposizione.

Vediamo insieme se sei riuscito a risolvere in 7 secondi. Come potrai vedere, sbirciando dalla soluzione qui sopra i triangoli erano 16. Li hai contati davvero tutti? Era un po’ difficile individuarli, poiché avresti dovuto isolarli visivamente tutti e 16, dal più piccolo al più grande.

La maggior parte delle persone cade in trappola e conta solo i gli spicchi a triangoli che vede a un primo sguardo. In 7 secondi, un osservatore abile con la mente scientifica avrebbe potuto farcela. I tuoi amici o parenti potrebbero fare meglio di te? Sfidali e proponi loro questo rompicapo, vedremo come se la caveranno. Per aumentare la difficoltà potrai concedere loro anche solo 5 secondi! Buon divertimento!

