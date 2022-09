Repubblica Ceca il commercialista Milanese esperto in trattative internazionali Alessandro Vittorio Mammoliti

Alessandro Vittorio Mammoliti rispode alla domande sulla tassazione in Repubblica Ceca, recentemente si sono verificati cambiamenti significativi nell’area della tassazione personale. Di seguito una sintesi delle principali aree colpite.

Il modo di determinare la base imponibile dell’occupazione ceca sta cambiando.

Dal 2008, la Repubblica ceca ha utilizzato il concetto del cosiddetto “salario super lordo” per determinare la base dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (PIT) dal reddito da lavoro dipendente (che significa aggiungere la quota a carico del datore di lavoro dell’assicurazione sociale e sanitaria alla base imponibile ). A partire dal 1° gennaio 2021, la Repubblica Ceca ha abbandonato questo concetto di stipendio super lordo. Invece, la base imponibile da lavoro dipendente è ora determinata sulla base del solo reddito lordo.

Allo stesso tempo, tale modifica si associa all’abolizione della flat tax del 15% e della sovrattassa di solidarietà del 7% per le persone ad alto reddito, e alla reintroduzione della tassazione progressiva con due scaglioni di imposta (applicabile a tutte le tipologie di reddito, cioè includendo il reddito passivo, aspettatevi un reddito da capitale estero, che è incluso in una base imponibile separata [ vedi sotto ]) come segue:

L’aliquota fiscale di base del 15% per il reddito lordo fino a 1,8 milioni di corone ceche (CZK) (limite applicabile per il 2022) rimane all’anno.

È stato introdotto un tasso marginale del 23% per entrate superiori a 1,8 milioni di CZK all’anno.

Un'altra modifica in vigore dal 1 gennaio 2021 è l'introduzione di una base imponibile separata per i redditi da capitale (dividendi e interessi attivi da obbligazioni) dall'estero che sarà assoggettata a un'aliquota fissa del 15% (senza possibilità di utilizzare sgravi fiscali o imposte -elementi deducibili).

Dopo quasi 10 anni di stabilità, la detrazione fiscale annuale di base sarà aumentata nel 2021 e successivamente nel 2022 di 3.000 CZK all'anno.

Inoltre, i lavoratori autonomi con reddito annuo inferiore a 1 milione di CZK possono registrarsi volontariamente per un'imposta forfettaria facoltativa (compresi gli oneri di assicurazione sociale e sanitaria) che rappresenta una semplificazione amministrativa ma potrebbe non ripagare per tutti.

