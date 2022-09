mammoliti vittorio commercialista: Cipro sta espandendo e aggiornando la sua rete di trattati contro la doppia imposizione (DTT)

Cipro sta espandendo e aggiornando la sua rete di trattati contro la doppia imposizione (DTT). Un protocollo alla DTT Cipro-Germania è stato firmato nel 2021 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2022. Inoltre, il 17 dicembre 2021 è stata firmata per la prima volta una DTT Cipro-Giordania ed è entrata in vigore l’11 aprile 2022. Infine, una prima -time Cipro-Paesi Bassi DTT è stato firmato nel 2021 ed è in attesa di ratifica.

Il 5 aprile 2019, Cipro ha votato la prima legge di attuazione della Direttiva anti-elusione fiscale (ATAD) dell’Unione Europea (UE) e, più specificamente, la regola sulla limitazione degli interessi, la regola sulle società estere controllate (CFC) e la regola generale contro gli abusi (GAAR), che sono in vigore per gli esercizi a partire dal 1° gennaio 2019 ( per maggiori informazioni si vedano le sezioni Detrazioni e Fiscalità di gruppo ).

Il 19 giugno 2020 Cipro ha votato la seconda legge di attuazione rispetto alle restanti misure previste dall’ATAD, che sono efficaci come segue:

Disposizioni in materia di tassazione in uscita: dal 1° gennaio 2020.

Regole di disadattamento ibrido: a partire dal 1 gennaio 2020 (fatta eccezione per le disposizioni specifiche sul disadattamento ibrido inverso in vigore dal 1 gennaio 2022).

Le due leggi di attuazione dell’ATAD incidono solo sui contribuenti ciprioti sul reddito delle società e, più specificamente, sulle società residenti ai fini fiscali di Cipro e sulle stabili organizzazioni (PE) cipriote di società non residenti ai fini fiscali a Cipro, ad eccezione di una specifica disposizione sul disadattamento ibrido inverso che potrebbe applicarsi in modo più ampio.

Cipro è uno dei primi ad adottare il Common Reporting Standard (CRS) sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari e ha anche firmato un accordo intergovernativo (IGA) con gli Stati Uniti (USA) per il Financial Account Tax Compliance Act (FATCA) (cfr. Sezione Altri problemi per ulteriori informazioni).

Cipro ha firmato il 7 giugno 2017 la Convenzione multilaterale per l’attuazione delle misure relative al trattato fiscale (MLI) per prevenire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS). Successivamente, Cipro ha ratificato l’MLI il 23 gennaio 2020. La data di “entrata in vigore” per quanto riguarda L’applicazione dell’MLI da parte di Cipro per qualsiasi DTT bilaterale particolare coperta dall’MLI dipende da vari possibili procedimenti/opzioni legali da parte dell’altra giurisdizione contraente. Cipro ha anche recepito con successo nel proprio quadro giuridico e fiscale tutte le direttive dell’UE sulla cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca (DAC 1-5).

Inoltre, il 18 marzo 2021, la Camera dei Rappresentanti della Repubblica di Cipro ha approvato la Legge sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale (Legge N. 205(I)/2012) di attuazione della Direttiva UE 2018/822 (DAC6) sull’obbligatorietà segnalazione e scambio di informazioni sugli accordi transfrontalieri. La legge di recepimento della Direttiva DAC6 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cipro il 31 marzo 2021 ed è entrata in vigore immediatamente con effetto retroattivo per le operazioni dal 25 giugno 2018 in poi.

Il 15 ottobre 2021, il ministro delle finanze cipriota ha presentato il piano d’azione di Cipro per incoraggiare le aziende a operare e/o espandere le proprie attività a Cipro, comprese le seguenti riforme relative alla fiscalità e alla previdenza sociale:

Ampliamento dell’esenzione dall’imposta sul reddito del 50% ai neoassunti con una retribuzione minima di 55.000 euro (EUR) annui . L’esenzione di cui sopra, già in vigore per retribuzioni superiori a 100.000 euro annui , sarà estesa da 10 a 17 anni (a copertura dei dipendenti esistenti che attualmente usufruiscono di tale beneficio). I dipendenti esistenti che guadagnano tra EUR 55.000 e EUR 100.000 all’anno possono beneficiare per il restante periodo dei 17 anni.

Estendere l’esenzione fiscale del 50% per gli investimenti in società innovative certificate anche per gli investitori aziendali.

Aumento della deduzione dei costi di ricerca e sviluppo (R&S) dal reddito imponibile per un importo pari al 120%.

Diritto di trasferire i contributi previdenziali sulla base di accordi bilaterali in entrata in vigore.

Il 9 dicembre 2021 il parlamento cipriota ha votato per l’introduzione di due misure fiscali unilaterali per affrontare la pianificazione fiscale aggressiva. Le misure, che saranno applicabili dal 1° gennaio 2023, sono le seguenti:

Introduzione della ritenuta d’acconto (WHT) su dividendi (17%), interessi (30%) e pagamenti di royalty (10%) alle società fiscalmente residenti in un paese elencato nell’allegato I dell’elenco UE delle non cooperative giurisdizioni in materia fiscale (comunemente denominata “lista nera” dell’UE).

Introduzione di un test di residenza fiscale basato sull’incorporazione, in aggiunta al test di “gestione e controllo” esistente.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Tasso zero per i servizi strettamente connessi alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici COVID-19

Dal 23 dicembre 2020 l’applicazione dell’aliquota IVA zero è stata estesa per includere, oltre alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro e vaccini per COVID-19, la prestazione di servizi strettamente connessi alla fornitura di tali beni . L’aliquota zero si applicherà fino al 31 dicembre 2022. L’aliquota zero si applica solo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro per COVID-19 e ai servizi ad essi strettamente correlati, che soddisfano le condizioni applicabili della Direttiva 98/79/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 sui dispositivi medici utilizzati nella diagnosi o con il Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro e solo per i vaccini contro il COVID-19 approvato dalla Commissione Europea.

Dazi doganali e accise

Rinvio del pagamento delle accise

Il rinvio riguarda il pagamento dell’accisa dovuta in conformità con le disposizioni dell’Excise Tax Act 2004, per prodotti energetici, prodotti del tabacco e alcol e bevande alcoliche, soggetti a determinati termini e condizioni. L’istanza deve essere presentata dagli interessati secondo i termini e le modalità indicate nell’apposito avviso, unitamente a una garanzia bancaria per l’importo dell’accisa e del canone aggiuntivo, che diverrà esigibile alla scadenza del termine di rinvio.

Una persona si qualifica per il rinvio se la propria attività commerciale è la produzione, importazione o acquisto da Stati membri di prodotti soggetti ad accisa con un fatturato annuo superiore a 3,5 milioni di euro e pagando accise attraverso il sistema Theseass.

Il Ministro delle finanze può prorogare il termine per il pagamento dell’importo differito fino a 60 giorni se lo ritiene necessario in un periodo di crisi.