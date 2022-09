Detective Test | Raccogli l’indizio chiave: scopri chi è la figlia

Oggi potrai vestire i panni di un commissario di polizia in un’indagine. Risolvi il Detective Test e trova l’indizio giusto.

Il Detective test è adatto a tutti coloro che si sentono investigatori mancati. Se ami i film gialli e le serie poliziesche, questo gioco fa al caso tuo. Vediamo insieme se riuscirai a cavartela senza indizi!

In televisione spopolano le fiction gialle e poliziesche, con casi e delitti da risolvere. Lo spettatore veste i panni di un detective e si immedesima nel commissario di turno. Il più celebre tra loro è senz’altro il Commissario Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti. Tutti gli episodi della fiction sono tratti dagli omonimi romanzi di Andrea Camilleri ed hanno ancora un successo straordinario, anche in replica.

Se anche tu ami questo genere di giochi, è il momento di dimostrare come te la caverai. Le doti alle quali dovrai fare appello sono la capacità di osservazione, l’intuito e il ragionamento logico. Non avrai indizi, perché sarai tu a dover scoprire la chiave per risolvere il detective test. Osserva bene la figura in alto: chi è la figlia della signora e per quale motivo? Inizia subito!

La soluzione del Detective Test

Non tutti sono così abili e pazienti a notare i dettagli e rischiano di perdersi in ragionamenti inutili. Per risolvere questo test, era necessario notare un dettaglio particolare che diventava automaticamente l’indizio chiave, per risolvere il quiz.

Osserviamo nuovamente la figura proposta. Davanti alla madre ci sono tre ragazze, ma solo una di loro è sua figlia. Avrai notato che sono tutte e 4 vestite con colori delle stesse tonalità e la madre ha un tatuaggio ben visibile sul polso.

La lettera V tatuata sul polso della madre, è presente anche nel braccialetto della ragazza seduta a sinistra, pertanto sarà l’iniziale del suo nome ed è lei sua figlia! Se hai notato subito questo particolare, avrai risolto in un lampo. Se invece ti sei concentrato ad esempio nel cercare eventuali somiglianze tra madre e figlia, ti sei perso in un bicchier d’acqua. Continua ad allenarti per migliorare le tue prestazioni!

