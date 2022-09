Amici 22, che scempio! | “Ma la crisi energetica?”: questa volta hanno esagerato, esempio pessimo

Durante i daytime di Amici 22, sono andate in onda alcune scene che hanno scatenato una polemica feroce. È sotto gli occhi di tutti

La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi è iniziata e i concorrenti sono già nel pieno delle lezioni e degli impegni. Amici 22 si è presentato con diverse novità, soprattutto nei giudici: le due new entry sono Arisa ed Emanuel Lo. Inedito è anche il banco del pubblico, l’ultima occasione per un alunno di rimanere nella scuola nel caso in cui sia stato eliminato e nessuno lo voglia nella propria squadra.

Già nella prima settimana, però, ci sono evidenti problemi. Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare questo dettaglio e, soprattutto in questo periodo storico, non è accettabile: polemiche furiose animano i fan di Amici22 su Twitter.

Amici 22, polemiche per la casetta

Una delle scene che han creato più polemiche durante il daytime di giovedì 22 settembre, ad Amici22, è quella che ha visto tutti i ragazzi seduti sui gradoni. Maria de Filippi, infatti, li ha chiamati lì per leggergli le principali regole della scuola e per informarli sui poteri dei loro coach, che possono eliminarli in qualsiasi momento e sostituirli con un ragazzo o una ragazza che ritengono più meritevoli. Le informazioni hanno messo i ragazzi in evidente agitazione, soprattutto perché gli hanno fatto capire quanto basti poco per uscire dalla scuola tanto ambita: serve dimostrare voglia e impegno ogni giorno.

Durante questo momento, però, molti ragazzi erano a torso nudo e, qualcuno, addirittura si sventolava il cartoncino in segno di eccessivo caldo. Sebbene le puntate siano registrate e siano avanti di circa una settimana rispetto a quando le si vedono in televisione, in ogni caso anche la puntata di giovedì 22 settembre è nella realtà accaduta nello stesso mese. Secondo molti, quindi, in casa ci sarebbe un riscaldamento eccessivo, poiché è impossibile che a settembre a Roma faccia così caldo da doversi sventolare:

Ma che riscaldamento c’è nella casetta di #Amici22 che quasi tutti i maschietti cantanti e ballerini, stavano a torso nudo?

L’accusa è infatti pesante, soprattutto perché stiamo vivendo un periodo di forte crisi climatica ed energetica che impone a tutti di ripensare le proprie abitudini e gli agi a cui si è abituati.

