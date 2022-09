Ambra Angiolini, un periodo tremendo | È successo anche questo

Dopo la batosta dell’affitto di casa, per Ambra Angiolini è arrivata un’altra sentenza pesantissima. Le parole non lasciano dubbi

Attrice dal piglio drammatico e profondo, Ambra Angiolini è uno dei volti più amati del cinema italiano. La sua carriera è iniziata nel mondo della televisione e della musica e il suo brano “T’appartengo” è ancora oggi ricordata da molti come il segno distintivo degli anni Novanta.

Negli ultimi giorni, Ambra Angiolini è finita al centro di un’ampia polemica in merito al pagamento dell’affitto della casa in cui si trova. Oltre a questa bufera, che l’ha posta sotto a una cattiva luce, per l’attrice è arrivata tutta un’altra serie di feroci polemiche: periodo nero.

Ambra Angiolini a X-Factor

Dopo diversi anni in cui il set cinematografico è stato il suo palco unico e principale, Ambra Angiolini ha scelto di lanciarsi in un’avventura del tutto nuova. Per la prima volta, infatti, siede al tavolo dei giudici della nuova edizione di X-Factor, che si è completamente rinnovata. Al posto di Ludovico Tersigni, alla conduzione è arrivata Francesca Michielin. I giudici, invece, sono tutti nuovi: Fedez, Rkomi, Dargen D’amico e Ambra Angiolini sono i quattro nuovi volti.

Dopo l’edizione scorsa, che non ha brillato in ascolti e successo in generale, Sky ha quindi deciso di operare un ribaltone e di cambiare completamente le carte in gioco. Dopo le prime due puntate, però, il verdetto per alcuni giudici non è dei migliori. In particolar modo, a non piacere al pubblico è Ambra Angiolini, la quale è vista da molti come fuori luogo e poco adatta al ruolo:

Ambra Angiolini non centra niente con #xfactor2022 — Tommaso Basso (@bassotommaso7) September 23, 2022

Secondo alcuni, Sky avrebbe dovuto invertire i ruoli di Ambra Angiolini e Francesca Michielin, indirizzando la prima alla conduzione e la seconda al ruolo di giudice:

Secondo me avrebbe dovuto presentare Ambra e fare la giudice Francesca Michielin #XFACTOR2022 — ElisabettaLazzarotto (@BettyLazzarotto) September 22, 2022

Oltre alle critiche che parlano infatti di mancati pagamenti dell’affitto della casa in cui vive con i figli, che oggi imperversano, per l’attrice ed ex moglie di Francesco Renga la situazione si fa complessa. Sicuramente, però, la giudice ha molto tempo a propria disposizione per far ricredere il pubblico: la prossima puntata sarà l’ultima dedicata ai casting, dopo di che inizierà la gara vera e propria. Chissà se riuscirà a far ricredere i propri detrattori.

The post Ambra Angiolini, un periodo tremendo | È successo anche questo appeared first on Ck12 Giornale.