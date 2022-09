Amaro risveglio per Gerry Scotti | “Così è troppo”: non l’ha mai superato

Brutta notizia per il conduttore di Canale5. Gerry Scotti non ci sta riuscendo, ormai il comunicato è ufficiale: così non va

Celebre e amatissimo conduttore di Canale5, Gerry Scotti è uno dei volti che ha segnato intere generazioni. Il suo “Chi Vuol Essere Milionario?” è entrato nella storia della televisione italiana e, nonostante tutti i quiz che oggi popolano la programmazione quotidiana, niente può restituire la tensione e il clima che creava quel quiz e la sua sapiente conduzione.

Oggi quotidianamente impegnato con Caduta Libera, per Gerry Scotti la stagione televisiva 2022/2023 non è affatto iniziata nel modo che sperava. Il comunicato è ufficiale e i dati sono evidenti: non lo supera.

Gerry Scotti demolito da Liorni

La nuova stagione televisiva, sia per Rai che per Mediaset, significa grandi ritorni e inedite novità. Sulla fascia del pre-serale, come da decenni a questa parte, dominano i quiz che anticipano il telegiornale. Se Canale5 ha voluto confermare “Caduta Libera” di Gerry Scotti, Rai1 ha invece deciso di attuare un cambio di programma: al posto di far iniziare “L’eredità” a settembre, lasciano proseguire “Reazione a Catena” con Marco Liorni fino a fine ottobre.

La decisione, per quanto coraggiosa, sta premiando Rai1: gli ascolti sono sempre entusiasmanti e il pubblico segue quotidianamente il quiz di Marco Liorni, che si è inserito perfettamente nella trasmissione. Parallelamente, però, la scelta conservativa di Canale5 non sta dando molti frutti, anzi: dopo un mese di messa in onda in contemporanea, “Caduta Libera” di Gerry Scotti si mantiene di almeno dieci punti auditel sotto “Reazione a Catena” di Marco Liorni:

Dopo circa un mese e con programmazione al completo Scotti ancora dieci punti sotto Liorni. Troppi. #cadutalibera — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 21, 2022

Nei commenti sotto al post di Giuseppe Candela si sono immediatamente susseguite le diverse teorie. Secondo molti, il programma di Gerry Scotti patisce il poco pathos che crea e a volte propone domande troppo facili, che non appassionano il telespettatore. “La trasmissione è diventata noiosa” scrive un’utente, mentre un altro sostiene che “sono i format RAI ad essere vincenti, non tanto i conduttori. Eredità e Reazione a Catena sono molto ben fatti“.

Insomma, per Gerry Scotti sembra che la stagione televisiva 2022/2023 non sia partita nel migliore dei modi, ma si è solo all’inizio. Chissà che a novembre, con l’ufficiale inizio de “L’eredità”, i dati auditel cambino e premino Canale5.

