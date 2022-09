Alfonso Signorini, che smacco | Preso in giro davanti a tutti: la risposta è di fuoco [VIDEO]

Sono giorni difficili per Alfonso Signorini. La risposta al suo attacco è durissima, i commenti sono spiazzanti: l’han visto tutti

L’irriverente conduttore del GF VIP, prima di attirare attorno a sé le polemiche dovute al proprio ruolo di presentatore del reality show più irriverente e invadente d’Italia, già creava spesso e volentieri scoop e polveroni. Il suo ruolo da direttore di Chi, storica rivista di gossip, ha infatti spesso creato polemiche e discussioni in merito ai suoi articoli, che mettevano la luce là dove non voleva esserci.

Nelle ultime ore, una delle sue ultime “vittime” di gossip non si è trattenuta e ha pubblicato un video che per Alfonso Signorini è una vera e propria lamata. La questione è finalmente chiusa: stoccata per lui.

Alfonso Signorini demolito da Aurora Ramazzotti

Nel corso dell’ultimo mese, Alfonso Signorini è stato il principale e il primo giornalista a comunicare una delle novità più scottanti del web: secondo sue fonti certe, Aurora Ramazzotti era incinta del fidanzato, Goffredo. La notizia ha subito fatto il giro del web e d’Italia e ha sconvolto tutti, anche se la diretta interessata si è chiusa in un silenzio stampa e per diversi giorni non ha postato niente sui propri social.

Nelle ultime ore, però, la figlia di Michelle Hunziker e il fidanzato sono usciti allo scoperto, annunciando che diventeranno presto genitori. Nella caption del video pubblicato su Instagram, i due si scusano con gli amici per avergli dovuto smentire la notizia quando Alfonso Signorini la fece uscire ma era troppo presto per dirlo a tutti. Nel video, Aurora ripercorre ironicamente gli ultimi anni e tutte le volte in cui i giornali la davano per incinta, a lei o alla mamma, rispondendo sempre con dei sonori “No”. A un certo punto, quando sua mamma le chiede “Ma Auri, sei incinta?” la risposta è questa: “Mamma chiedilo a Signorini!”. “Signorini dice no!” risponde Michelle Hunziker e Aurora replica: “Allora no!“:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Il pubblico è letteralmente impazzito al cogliere questa frecciatina:

“Auri ma sei incinta?

“Mamma chiedilo a Signorini.”

“Lui dice di no!”

“Ecco allora no.” AURORA RAMAZZOTTI CHE NEL SUO SOLITO IRONICO MODO ASFALTA SIGNORINI LA AMOOOOOOO — M a n u ♌ (@manunonema) September 23, 2022

Per Alfonso Signorini è uno smacco piuttosto evidente e una bella frecciatina avvelenata. Chissà come si manterranno i rapporti tra lui e Aurora Ramazzotti, dopo che le ha anticipato di un mese la bella notizia.

