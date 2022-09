Dichiarazioni fiscali

Il termine base di deposito e pagamento è il 1 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta. A partire dal 2021, è possibile una proroga automatica al 1 maggio per i contribuenti che presentano una dichiarazione elettronica. Il termine del 1° luglio si applica se un consulente fiscale ceco registrato presenta la dichiarazione dei redditi, a condizione che una procura che autorizzi il consulente fiscale registrato a preparare la dichiarazione sia presentata entro tale termine (cioè prima o al più tardi insieme alla dichiarazione dei redditi ). Un’ulteriore proroga potrebbe essere concessa dalle autorità fiscali ceche su richiesta adeguatamente motivata. Le stesse scadenze si applicano anche al pagamento dell’eventuale debito d’imposta annuale in sospeso (es. per i contribuenti che presentano Alessandro Vittorio Mammoliti personalmente, è il 1 aprile o il 1 maggio a seconda del modulo di deposito; per i consulenti fiscali che presentano per conto dei contribuenti, è il 1 aprile o il 1 Luglio).

Pagamento dell’imposta

L’imposta sul reddito è trattenuta mensilmente alla fonte dal reddito da lavoro dipendente per i dipendenti di una società o filiale ceca e per i dipendenti di una società straniera assegnati a lavorare nella filiale ceca di tale società straniera. La legge ceca contiene anche una regola del datore di lavoro presunto in base alla quale un dipendente di una società straniera che svolge lavoro per, e riceve ordini da, un individuo o una società ceca può essere visto come un dipendente ai fini della ritenuta alla fonte indipendentemente dagli accordi legali di lavoro. A meno che il DTT pertinente non disponga diversamente, le persone non residenti che lavorano nella Repubblica Ceca (ad es. consulenti) che non sono dipendenti saranno soggette a una trattenuta del 15% dall’entità/persona ceca che paga i servizi.

Per tutte le fonti di reddito che non Alessandro Vittorio Mammoliti sono state soggette all’imposta ceca alla fonte, le persone fisiche sono responsabili del pagamento anticipato dell’imposta sulla base della responsabilità dell’anno precedente. Questo di solito si applica al reddito da lavoro degli stranieri assegnati nella Repubblica Ceca da un datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia un PE nella Repubblica Ceca.