Test Logica | Ti piace giocare a carte? Scommetti di farcela in 3 secondi

Questo Test Logica è dedicato a coloro che amano giocare a carte. Prova a risolvere e dimostra quanto sei abile in 3 secondi.

Il gioco delle carte è il passatempo più divertente per gli italiani. Questo Test Logica è dedicato a tutti i giocatori, ma attenzione ci saranno solo 3 secondi a disposizione.

Nelle case degli italiani la domenica dopo pranzo ci si ferma a giocare a carte. La briscola è il gioco più amato e conosciuto da grandi e piccini, con poche e semplici regole. Le carte da poker invece vengono utilizzate per giocare a ramino, scala 40 e a burraco.

Negli ultimi anni il burraco ha spopolato diventando uno dei giochi più amati da tutti. sono nati circoli e associazioni dedicati al burraco, nei quali si organizzano tornei a coppie. Anche i ragazzi più giovani si sono appassionati e alcuni sono diventati campioni in poco tempo. Se hai dimestichezza con queste carte da gioco, potrai cimentarti volentieri in questo test logica. Osserva bene la figura in alto: quale carta manca? Prova a risolvere in 3 secondi!

La soluzione del test logica

Le carte da gioco francesi fanno parte di un mazzo di 52 così divise: ci sono 4 semi fiori, picche, cuori e quadri dall’Asso al K (Re), più due Jolly Joker (o matte). Nei classici giochi si usano 2 mazzi, per un totale di 128 carte. In questo test di logica erano raffigurate 5 carte tutte con i semi neri, fiori e picche più una misteriosa da indovinare.

La prima sequenza è 6 + asso di picche. la seconda sequenza è composta solo dal 2 di fiori e la terza sequenza è 3 e 4 di picche. Se hai ragionato correttamente, ti sarai accorto che le sequenze se sommate danno come risultato 7, perciò la soluzione è la carta del 5 di fiori!

Il ragionamento logico doveva essere immediato e se hai puntato il countdown di 3 secondi, sai già se ce l’hai fatta o meno ad indovinare. Se non hai risolto nel tempo prestabilito, non abbatterti potrai continuare ad allenarti con altri indovinelli, magari scegliendo quelli che offrono più secondi per la risoluzione. Continua a giocare a ad allenarti!

