Soleil nella bufera | Parole indicibili: “Cretina, ignorante e t….” Cancella il tweet ma è tardi

L’ex gieffina Soleil Sorge raccoglie è stata tirata in ballo da una concorrente del “GF Vip 7”: bordate incendiarie verso di lei.

La spumeggiante italo-americana Soleil Sorge non è mai realmente uscita dalla casa del “GF Vip”. Il suo percorso all’interno del reality è rimasto scolpito nell’immaginario degli spettatori, e non solo…

Attualmente impegnata al timone dello spin-off “GF Vip Party” al fianco di Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge risulta citata nei tweet velenosi di una concorrente nella nuova edizione del programma. Si tratta della bombastica Elenoire Ferruzzi che, durante la permanenza di Soleil dentro alla casa di Cinecittà, le ha rivolto critiche feroci, soprattutto in relazione al suo flirt con Alex Belli.

Elenoire sotterra Soleil: reazione in arrivo?

Già star indiscussa dei social, al tempo della sesta edizione del “GF Vip” Elenoire Ferruzzi ha sparato a zero sulla chiacchieratissima Soleil Sorge. Nonostante i suoi fandom e collaboratori stiano presumibilmente cercando di rastrellare i suoi social dai contenuti scomodi, il portale “Isa e Chia” è riuscito a salvare in tempo alcuni screenshot rivelatori.

Su di essi si leggono incisi lapidari come: “Chi semina vento raccoglie tempesta“. E ancora: “Si rende conto che ha fatto la cretina con un uomo sposato? (…) Riprenditi, cretina, saccente, ignorante, cattiva, superficiale, stupida!“. Non mancano anche riferimenti ai look sfoggiati da Soleil: “Tutta vestita in acrilico sintetico, con abiti messi già 10 volte, ma dove devi andare? Ma stai zitta, con quella faccia verde! E ringrazia che qualcuno ti voglia regalare qualcosa!“.

Ricordiamo che Elenoire Ferruzzi al tempo si era scagliata anche contro Sonia Bruganelli, da lei definita una “cessa presuntuosa con quel porro sul labbro che conserva per il minestrone“. L’icona trans si è – di fatto – inimicata sia l’opinionista di punta del programma, che la sua alleata e conduttrice del “GF Vip Party”. I tweet del passato le costeranno cari, nel prossimo futuro, oppure il pubblico sceglierà di premiarla comunque?

Per il momento Soleil Sorge si gode la sua esperienza alla conduzione, raccogliendo i frutti della sua esperienza nella scorsa edizione. Potrebbe scegliere di soprassedere ma, conoscendo il suo temperamento, è probabile che opti per una risposta ironica e tagliente al contempo. Seguiremo con interesse questo scontro tra titani: il “GF Vip 7” è appena agli albori, e sospettiamo che nel prossimo futuro ne vedremo delle belle!

