Rompicapo Cervelloni | Solo un colpo di genio di farà risolvere: provaci

Questo Rompicapo Cervelloni è molto complesso e richiede una grande abilità. Riuscirai ad avere il colpo di genio anche tu?

Vediamo se sarai in grado di risolvere questo nuovo Rompicapo Cervelloni. Se il mondo della geometria è la tua passione, sei nel posto giusto. Come te la caverai in 7secondi? Ci vorrà un colpo di genio e una vista straordinaria.

Avere una mente scientifica non è da tutti. Già a scuola le insegnanti possono individuare bambini particolarmente dotati. Saranno quelli che non avranno mai difficoltà e saranno più veloci di tutti. Per altri invece occorre più tempo e magari più tentativi prima di arrivare alla soluzione.

Si chiama rompicapo cervelloni perché è dedicato a coloro che si sentono dei geni. Prova anche tu a risolvere il 7 secondi se ne sei capace e imposta il countdown sul tuo cellulare. Ora osserva bene la figura in alto: dove si trova la stella a quattro punte?

La soluzione del rompicapo cervelloni

Se ti sei preso una pausa per cimentarti con questo rompicapo e non ce l’hai fatta, non abbatterti. Per diventare campioni in questo genere di giochetti ci vuole intuito e pazienza. Potresti dedicare ogni giorno qualche minuto per mettere alla prova il tuo quoziente intellettivo.

Come avrai già sbirciato dalla figura in alto la soluzione non era così semplice. Dovevi aguzzare la vista e ragionare geometricamente per individuare la stella a quattro punte! Se ci sei riuscito sei un cervellone, altrimenti dovrai continuare ad allenarti.

La mente va allenata tutti i giorni e farlo con questi indovinelli è piacevole e divertente. Mentre giochiamo, stimoliamo il nostro cervello che si rimette in moto con la leggerezza dei rompicapo. Se sei un appassionato di questo genere di test, ne troverai tantissimi con diversi livelli di difficoltà. Ora che sai la soluzione prova a mettere alla prova i tuoi amici cervelloni. Saranno in grado di fare meglio di te? Buon divertimento!

