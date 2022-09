oroscopo-di-paolo-fox-settimanale:-le-stelle-dal-26-settembre-al-2-ottobre

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questa settimana cercate di dare più spazio all’amore; questa settimana il vostro rapporto sarà piuttosto piatto ma la prossima settimana sarà rico di passione. In arrivo tantissime soddisfazioni sul lavoro: cercate di raccogliere tutte le occasioni che vi capiteranno a tiro. Buone le giornate di giovedì e venerdì.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Per quanto riguarda il lavoro questa settimana sarà per voi ricco di soddisfazioni anche se la settimana inizierà molto lentamente. In amore volete mettere bene in chiaro con il partner le cose che non funzionano. Attenzione ai primi malesseri stagionali.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ottimo inizio settimana per voi dei Gemelli che avrete una bella soddisfazione sul lavoro. Non sarà da meno l’amore dal momento che Venere favorevole vi spinge ad ottenere sempre di più. Giù i giorni di giovedì e venerdì.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Anche per voi amici del Cancro sarà un inizio settimana positivo. In amore cercate di non ferire il partner con parole cattive mentre nei rapporti con gli altri cercate di recuperare la fiducia. Nel lavoro c’è la possibilità di fare qualcosa di importante.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Venere è dalla vostra parte per cui chi ha messo fine ad una storia potrebbe presto vivere una nuova emozione. Occasioni da cogliere per emergere nel lavoro. Le stelle migliori sono quelle di giovedì e venerdì.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Settimana importante la vostra con un cielo fortunato. In amore Venere è passionale e aiuta chi è single e chi vuole ufficializzare una relazione. Settimana importante per il lavoro e lo studio. Sabato e domenica sono le giornate migliori.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Questa settimana cercate di dedicare più tempo alle relazioni importanti. Per quanto riguarda il lavoro siete in attesa di novità che non tarderanno ad arrivare. Attenzione alle spese!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Settimana davvero interessante per voi amici dello Scorpione con Venere che torna finalmente nel vostro segno. Nel lavoro volete cambiare qualcosa. Mantenete la calma e cercate di non innervosirvi.

Oroscopo della settimana di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Settimana intensa per quanto riguarda il lavoro con tantissimi nuovi proggetti da realizzare. In amore state vivendo un periodo di preparazione per i prossimi mesi con nuove emozioni. Giovedì e venerdì giornate positive.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Settimana molto interessante anche per voi Capricorno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Attenzione ai ritorni di fiamma. Periodo positivo per nuovi progetti lavorativi soprattutto se riguardano la vostra creatività.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Settimana favorevole per voi dell’Acquario soprattutto per quanto riguarda i nuovi incontri grazie a Venere che vi è favorevole. È tempo di ridiscutere le storie poco chiare. Buone opportunità nel lavoro, pensate positivo, ma cercate di non affaticarvi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Questa settimana avrete molte rivincite sul lavoro nei confronti di chi vi ha sempre ostacolato. In amore non siate frettolosi, non giudicate da subito le persone che incontrate. Cercate di non correre rischi nelle giornate di giovedì e venerdì.

