Oroscopo Branko del 25 settembre: bellissima domenica, ecco per chi.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È un giorno in cui devi prestare attenzione alle sfide e puoi affinare la tua visione prima delle tue capacità di adattarti in ogni momento a ciò che devi fare sia nella tua professione che con il tuo partner. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui dovresti risolvere problemi sentimentali di tanto tempo fa con attenzione e perseveranza. AZIONE: È un giorno in cui si presenteranno sfide per coloro che hanno bisogno di una grande forza mentale. FORTUNE: È un giorno per essere prudenti e usare le tue migliori idee e attenzione ai dettagli nelle tue attività. Questo è un buon momento per incoraggiare diversi aspetti del tuo io interiore a uscire allo scoperto, al fine di aiutare a cambiare le tue abitudini in base ai tuoi veri bisogni. Si favorisce l’abbattimento del vecchio e l’accoglienza del nuovo, e quindi lo sviluppo delle capacità di mirazione attenta e di diligente perseguimento. Sii vigile nelle tue scelte salutari (scegli di bere abbondanti quantità di acqua!) e sii ancora più vigile nell’aprirti per imparare cosa c’è dentro.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è una giornata in cui puoi lasciarti trasportare dall’intuizione per adattarti a progetti redditizi, grazie al tuo adattamento ai cambiamenti. Hai bisogno di stabilità emotiva e finanziaria. SENTIMENTI: sarà un giorno in cui i tuoi progetti dovranno prendere piede e convincere gli altri ad essere solidi. AZIONE: è un momento per supportarti nella tua concentrazione mentale e nelle tue risorse per mantenere i tuoi progetti. FORTUNE: è una giornata in cui devi adattarti per segnare le tue basi e organizzare le tue risorse. Se riesci a sintonizzarti su quella canzone alla radio cosmica, troverai armonia e comprensione. Per aiutare a schiarire le antenne, presta attenzione a cosa mangi, cosa bevi, quanto riposi e quanto ti alleni. Queste abitudini sono la chiave per sapere cosa riserva il futuro. Se riesci a darti il ​​tempo e le cure necessarie per essere il più sano possibile, sarai in grado di servire meglio gli altri e il pianeta.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è una giornata in cui dovete mantenere la prudenza nelle vostre iniziative per evitare che le vostre sfide siano molto difficili da portare avanti prima degli obiettivi programmati. Fidati delle tue capacità. SENTIMENTI: È un giorno per valutare le tue capacità e gli obiettivi ingegnosi che raggiungi. AZIONE: è una giornata in cui le basi dei tuoi obiettivi hanno bisogno dell’adattamento delle persone coinvolte affinché siano benefiche. FORTUNE: è un giorno in cui la tua concentrazione sarà la chiave della vitalità e della percezione che hai oggi. Vogliamo tirare fuori il meglio di noi stessi, ma spesso abbiamo paura dei mostri che custodiscono il santuario interiore. Nel tuo caso, questi mostri sono ansia, preoccupazione, esaurimento nervoso, paura, irrequietezza e iperattività. Le essenze floreali aiutano a calmare questi ostacoli minacciosi. Potresti rispondere bene a Morning Glory, Lavender, Blackberry, White Chestnut e Mimulus. Cerca le essenze nel tuo negozio di alimenti naturali. Metti qualsiasi combinazione (2-4 gocce in totale) nella vasca da bagno o sul cuscino prima di andare a letto.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi è un giorno per adattarsi ai cambiamenti dei tuoi ideali e prestare attenzione alla tua forza mentale e alle amicizie che hanno bisogno di te. Organizza le tue risorse ed evita di “annegare in un bicchiere d’acqua”. SENTIMENTI: oggi sentirai che le tue idee hanno bisogno di precise risorse per concretizzarle. AZIONE: è un giorno in cui il tuo idealismo e la tua generosità ti aiuteranno a rendere i cambiamenti meno profondi di quanto ti aspettassi. FORTUNE: sarà una giornata in cui potrai organizzare i tuoi risparmi e risolvere problemi in sospeso per evitare di portarli più a lungo. Si consiglia di tenere un diario dei sogni durante questi tempi difficili. I sogni possono contenere informazioni preziose per la vita da svegli. L’abitudine di annotare i propri sogni in realtà rende più facile ricordarli. Non ci sono valutazioni che determinano cosa può “aerare” e cosa no nei tuoi sogni, quindi puoi prenderli sul serio come faresti con l’opera d’arte che hai realizzato da bambino. Rispettare i tuoi sogni ti insegna la consapevolezza di te stesso e affina la tua comprensione di ciò che conta davvero per te.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sarà un giorno per organizzare le tue finanze con cautela e con l’aiuto del tuo intuito e di persone che la pensano allo stesso modo e/o del tuo partner. Il tuo sesto senso sarà la chiave per oggi. SENTIMENTI: è un momento in cui i tuoi asset devono essere solidi e che tu ne renda più dinamico l’utilizzo. AZIONE: è il momento in cui devi integrare ciò che offri agli altri e ciò che ricevi per essere una persona giusta e grata. FORTUNE: È tempo di usare prudenza e perseveranza nei tuoi progetti. E sii una persona positiva. Prendere sul serio la tua salute può essere un processo divertente se ti ricordi di farlo gradualmente. Ricorda di aumentare lentamente la quantità di esercizio che fai e di introdurre delicatamente nuove attività. Cerca di modificare le tue abitudini alimentari apportando piccoli cambiamenti, ma apporta questi cambiamenti! Se vuoi ridurre i latticini, ad esempio, rinuncia prima a certe forme che non ti mancheranno davvero, come il formaggio sul tuo panino. Noterai che la tua consapevolezza cresce ad ogni decisione che prendi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È il momento di cambiare lo stile di approccio agli altri. Le tue sfide ti aiuteranno a essere più efficiente ea gettare le basi della famiglia, evitando di vedere situazioni poco chiare in questo momento. SENTIMENTI: oggi è un giorno per credere in te stesso e nei patti percettivi che fai con le altre persone. AZIONE: è una giornata in cui le tue basi con amici fidati saranno dinamiche e ti aiuteranno a intraprendere nuove azioni. FORTUNE: bisogna lasciarsi alle spalle questioni obsolete che non sono necessarie nei nuovi traguardi di questo momento. Se senti lo stress di essere trascinato in una miriade di direzioni contemporaneamente, fermati! Fai un respiro profondo e fatti da parte. È tempo di respirare profondamente e rilassarsi. Metti da parte domande, preoccupazioni, agitazione e stress oggi. Non ha senso andare da nessuna parte se non sei al posto di guida, e seriamente non ha senso convincerti che sei al posto di guida quando non lo sei.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – È un momento per mantenere la fiducia e il buon umore di fronte a molte sfide che stanno pressando in questi tempi. La prudenza e la perseveranza ti aiuteranno a contattare persone che la pensano allo stesso modo per fare progetti comuni. SENTIMENTI: La cosa più importante sarà fidarsi dei propri amici e organizzare obiettivi comuni e vantaggiosi per tutti. AZIONE: Oggi è un giorno in cui sarai in grado di finire molti affari in sospeso e gestire l’attenzione con intuizione e generosità. FORTUNE: Questo è un giorno in cui devi adattare efficienza e idealismo in egual misura ai tuoi piani. Hai mai notato come le buone intenzioni a volte possano fallire? L’approccio è spesso sbagliato, non l’intenzione. Quindi, è in buona salute. Se vuoi orientarti in una nuova direzione, fallo sapendo che il cambiamento è difficile per chiunque. Non essere più duro con te stesso di quanto saresti con un caro amico. Le cose più facili da cambiare sono le abitudini che provocano effetti immediati. Aumenta la quantità di acqua che bevi e nota come diminuisce l’appetito.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sarà un momento in cui dovrai meditare e analizzare bene le decisioni aziendali e le risorse necessarie per i tuoi progetti. Il tuo adattamento sarà fondamentale e anche la tua percezione. SENTIMENTI: devi usare la tua gioia interiore e l’affetto che hai per gli altri per mantenere i tuoi obiettivi con entusiasmo. AZIONE: è una giornata in cui le tue basi economiche ti aiuteranno a raggiungere gli obiettivi che mantieni, grazie al tuo ingegno e alla tua forza interiore. FORTUNA: è un giorno in cui dovresti usare la prudenza negli obiettivi per usare le tue migliori capacità. Possiedi una grande resistenza. A volte questa resistenza rimane sopita, ingannando gli altri facendogli pensare che nulla sta facendo quando in realtà è in corso un viaggio interiore che sorprenderà tutti quando verrà rivelato. Entrare in contatto con la tua forza e resistenza non è del tutto facile: farla funzionare per te può essere un processo difficile da padroneggiare. Inizia attualizzandoti sul piano fisico: qual è la tua arte marziale preferita? Questo potrebbe essere uno strumento utile per te.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sei in un giorno per sfruttare il tuo dinamismo e la tua forza interiore prima dei tuoi obiettivi e del modo in cui gettare le basi. Dovresti analizzare con calma i tuoi ideali e le risorse che hai. SENTIMENTI: è un giorno per gettare le basi per la tua felicità e per gli ideali che hai mantenuto a lungo nei tuoi progetti. AZIONE: Sarà un giorno in cui i tuoi obiettivi saranno solidi se manterrai vitalità e una visione chiara. FORTUNA: è un momento in cui è importante che gli accordi con gli altri e l’idealismo che ti spinge a quello che fai vadano di pari passo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sei in un giorno per mantenere i tuoi ideali accompagnati da fiducia e usando le tue migliori capacità. È consigliabile aggiornare la tua economia. SENTIMENTI: oggi potrai dimostrare le tue capacità in modo entusiasta e molto dinamico. AZIONE: È un giorno per sentirti vicino alle tue migliori potenzialità e lasciarsi alle spalle idee obsolete che non sono più utili. FORTUNE: La tua capacità di adattarti al cambiamento sarà importante per mantenere i beni comuni in modo equo e generoso.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è un giorno per aggiornare le tue risorse e i tuoi investimenti ed evitare sfide infinite. Hai bisogno di pazienza con gli altri e con il tuo partner. Sfrutta le tue qualità per esibirti al meglio. SENTIMENTI: È un giorno per godere di rapporti di fiducia e delle risorse professionali che hai per questo. AZIONE: è un momento per mantenere la forza interiore che ti aiuta a proiettare le tue idee migliori con le risorse che hai. FORTUNE: è un giorno in cui la tua gioia e la tua capacità di intraprendere ti aiuteranno a metterti d’accordo con le persone ideali.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è un giorno in cui la tua più grande difficoltà è raggiungere gli accordi necessari con altre persone per raggiungere gli obiettivi dei tuoi sogni. Devi aiutare gli amici che la pensano allo stesso modo in questo momento. SENTIMENTI: oggi sentirai di dover dimostrare il tuo potenziale e la tua generosità con qualcuno che ha bisogno di te. AZIONE: È un momento importante per stringere patti dinamici e brillanti con amici fidati. FORTUNE: puoi occuparti di gettare le basi per sentirti a tuo agio e con benessere fisico ed emotivo.

