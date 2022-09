Oroscopo Barbanera di domenica 25 settembre: le stelle della giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Anche se avete ricevuto una piccola critica, non datevi per vinti e ricominciate da capo. Il segreto per fare sempre meglio? Tanta pazienza!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Frizzante sabato il vostro, con il trigono lunare ad Urano. Di certo non vi accontentate e volete il massimo, sia per voi che per i familiari.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Di fronte alle situazioni stressanti causate dalla quadratura Luna-Marte, sfoderate uno dei vostri migliori sorrisi, nascondendo l’imbarazzo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Non potete non condividere i momenti più belli e sereni. Difficile mettere un freno, quando le emozioni si risvegliano, ma non siate impulsivi.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Qualcuno vorrebbe invitarvi a uscire, ma se non gli date il segnale giusto, potrebbe voler rimandare. Forse dovreste fare voi il primo passo…

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dovrete usare la fantasia alimentata da Urano, per far fronte alle intemperanze apportate da Marte. Presi tra due fuochi, non sapete scegliere.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La voglia di uscire all’inizio non è molta, ma alla fine vi lasciate coinvolgere dagli amici. Molto meglio che restare soli di fronte alla TV.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Qualcuno riesce a coinvolgervi in un’attività forse non molto redditizia, ma in cui potrete sentirvi veramente gratificati. Non ditegli di no.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Anche se non vi fidate al cento per cento, provate comunque a seguire le indicazioni che vi hanno fornito. Magari arriverete alla giusta destinazione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Potete ben sperare che la persona che vi interessa vi noti in mezzo agli altri, specialmente se il vostro sguardo non lascia adito a dubbi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – L’apertura mentale e il confronto con gli altri vi permetterà di non prendere mai decisioni alla leggera. La superficialità è da evitare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Occhi aperti! L’opposizione di Venere a Nettuno apre possibilità agli inganni e ai raggiri, ovviamente non vostri che siete super sinceri.

Oroscopo Barbanera di domenica 25 settembre: le stelle della giornata scritto su Oroscopo Più da Veronica Stella.