Menopausa | Ai primi sbalzi del ciclo inizia subito la cura: 3 integratori ti salveranno

Il periodo della menopausa è sempre un giro di boa per ogni donna: ecco come integrare i nutritivi necessari per mantenere il benessere.

Ogni donna attraversa fasi ben precise e distinte durante la sua maturazione. Dopo la fase dell’infanzia e della pubertà, subentra la maturità sessuale con l’avvento del menarca. Successivamente, la produzione cellulare comincia a rallentare, così come i processi metabolici e la produzione di ormoni.

La fase della menopausa, che consiste nella graduale interruzione definitiva del ciclo mestruale, può arrecare parecchi fastidi e inconvenienti. Scopriamo quali integratori possono venire in nostro soccorso, evitando gli effetti più spiacevoli di questa fase universalmente condivisa.

Menopausa: ecco come combattere i sintomi più invasivi e recuperare il benessere

Le donne nella fase della menopausa hanno bisogno di particolari cure e attenzioni. I sintomi più facilmente ravvisabili all’inizio di questo processo biologico sono l’irregolarità del ciclo mestruale, combinata con flussi abbondanti della durata di un giorno o due. In seguito, possiamo riscontrare l’avvento di vampate di calore improvvise, sudorazione eccessiva, secchezza vaginale o dolore durante i rapporti sessuali. Al contempo, possono verificarsi aumenti di peso incontrollati, irritabilità e sbalzi d’umore, nonché una persistente sensazione di fatica.

Fortunatamente esistono in commercio numerosi integratori in grado di compensare i deficit dell’organismo. Specialmente dopo i 50 anni, diventa primario tutelare in primis il benessere mentale, assumendo al risveglio un multivitaminico in grado di regalare un power-up immediato. I tre integratori da consumare quotidianamente sono invece vitamina D, magnesio e omega 3. Questi nutrienti sono in grado di ribilanciare il fabbisogno delle donne in menopausa, garantendo vitalità ed energia costanti per tutta la giornata.

Anche la glucosamina si rivela utile per la salute delle articolazioni: ottenuta dal guscio dei granchi, è difficilmente reperibile tramite la sola alimentazione, e l’integratore diventa percò un must-have indispensabile. Possiamo assumere la glucosamina a partire dai 40 anni, continuando ad effettuare attività fisica allo stesso livello prestazionale rispetto alla fase della giovinezza. In tal modo, daremo continuità agli allenamenti (anche semplici corse o passeggiate costanti), senza affaticare inutilmente le articolazioni e mantenendo l’elasticità muscolare.

Attenzione anche all’invecchiamento cellulare e all’azione dei radicali liberi: possiamo completare l’integrazione con la vitamina C, E, lo zinco, il selenio e gli Omega 3 e 6. Fortunatamente la menopausa è una fase della vita in cui possiamo convivere serenamente con i cambiamenti del corpo, dato il progresso scientifico e medico: ricordiamo inoltre l’importanza di una dieta varia e bilanciata.

