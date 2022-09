Maria Teresa Ruta avvelenata con lei | “Aveva bisogno di soldi”: la voglio guardare negli occhi

La conduttrice Maria Teresa Ruta non ci sta: parole durissime nei confronti della collega, richiesto il confronto diretto.

La conduttrice torinese Maria Teresa Ruta è da anni una delle personalità più spumeggianti del piccolo schermo. Dopo l’esordio al cinema nel 1979, la bionda Teresa ha militato in numerosi programmi televisivi, a fianco dei BIG del piccolo schermo, coltivando una prolifica carriera nel mondo dello spettacolo.

Convolata a nozze con giornalista sportivo Amedeo Goria nel 1987, la conduttrice ha dato i natali alla figlia Guenda e al rampollo Gianamedeo. Sebbene la coppia abbia divorziato nel 2004, Maria Teresa e Amedeo hanno mantenuto negli anni rapporti civili, soprattutto in favore della prole. Proprio con Guenda la conduttrice ha partecipato al “GF Vip” del 2020 in veste di concorrente unico. Recentemente la figlia di Maria Teresa ha ritrovato alcuni post destinati alla madre dall’amica Patrizia Rossetti durante la loro permanenza al “GF Vip”, e la reazione della conduttrice non è stata delle migliori…

Maria Teresa Ruta replica a tono a Patrizia Rossetti: adesso è il suo turno

Una volta appresi i commenti di Patrizia Rossetti a lei dedicati, opportunatamente ripescati da Guenda dopo una minuziosa ricerca, Maria Teresa Ruta ha sfoderato un arsenale di frecce per la collega. Patrizia, che in passato aveva dichiarato che non si sarebbe mai ridotta a partecipare a dei reality, al momento è chiusa nella casa di Cinecittà.

E Maria Teresa non le manda a dire: “Sono rimasta interdetta. Da Patrizia Rossetti proprio non me lo sarei aspettato! Caspita. Ha fatto con me Pechino Express, e credevo ci fosse un’amicizia pulita. Ti racconto un aneddoto: Prima che lei entrasse all’interno della casa del GF Vip le ho telefonato una sera. Le ho dato tantissimi consigli e lei sembrava fiera di noi. Le ho augurato il meglio.”.

La conduttrice ha poi proseguito la sua invettiva: “Una volta che lei ha fatto il suo ingresso sono improvvisamente usciti su tutti i social le dichiarazioni che lei aveva fatto contro di me quando io mi trovavo all’interno del reality. Cose che, purtroppo, non avevo mai visto e che lei non mi aveva mai confessato a voce. Mia figlia Guenda è intervenuta, io ci sono solo rimasta male. Forse lei aveva bisogno di soldi per ritornare dalla D’Urso. Un confronto con lei? Mi piacerebbe! Sarebbe carino se mi dicesse tutto in faccia! E magari le chiederei: ‘Come ci si sente a fare un reality dato che tu hai detto che per farne uno ci si debba svendere?‘…“.

Ahi, ahi, ahi… Si prevede uno scontro tra titani in direttissima?

The post Maria Teresa Ruta avvelenata con lei | “Aveva bisogno di soldi”: la voglio guardare negli occhi appeared first on Ck12 Giornale.