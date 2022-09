Emanuel Lo | Attacco diretto, la prossima puntata sarà un caos: “Non è professionale”

Amici22 è iniziato da una sola settimana, ma per Emanuel Lo le cose si fanno già complesse. La critica è pesantissima: sarà bufera

Domenica 18 settembre ha preso il via la ventiduesima edizione di Amici di Maria de Filippi. Tra i professori ci sono alcune novità: Veronica Peparini, infatti, ha lasciato il posto ad Emanuel Lo, coreografo e ballerino. Nel canto, invece, la radiofonica Anna Pettinelli ha salutato il programma per lasciare la sedia ad Arisa, gradito ritorno nel talent show di Maria de Filippi.

Durante la prima puntata domenicale e i primi appuntamenti con il daytime, si stanno iniziando a delineare i caratteri dei concorrenti e dei nuovi professori. Proprio nel corso del daytime di mercoledì 21 settembre, però, ad Emanuel Lo è arrivata una stoccata senza precedenti: scoppierà un litigio.

Emanuel Lo: Rita e Ramon contro di lui

I due ballerini scelti da Alessandra Celentano durante la puntata di domenica 18 settembre sono Rita e Ramon. Se la prima ha un approccio più moderno alla danza, pur con solide basi classiche, il primo è il classico prototipo di ballerino apprezzato dalla Celentano: talentuoso e dalle linee perfette, si è presentato in puntata con Fiamme di Parigi, una delle variazioni più complesse.

Durante il daytime di mercoledì 21 settembre, i ballerini hanno saputo i voti che tutti i professori di ballo han dato loro durante le esibizioni della domenica. Da quei voti si estrae una media che va quindi a stilare una classifica, in cui quelli in fondo vanno a rischio eliminazione. Inaspettatamente, Rita e Ramon hanno preso due gravissime insufficienze sia da Raimondo Todaro che da Emanuel Lo e questo li ha posizionati in fondo. Immediatamente, Alessandra Celentano li ha convocati per parlare di questa situazione.

I due, però, non si sono trattenuti e hanno detto senza problemi che a parer loro i due professori han votato non sulla base della tecnica e della disciplina, ma secondo un gusto professionale. “Lo trovi normale?” ha quindi chiesto Alessandra Celentano a Ramon. Il ballerino non si è trattenuto: “Non lo trovo molto professionale! La valutazione dev’essere equa per tutti. Ci devono essere motivazioni solide ed intelligenti”:

Dopo aver scoperto i voti dei professori Ramon incontra la maestra Celentano e si confronta con lei #Amici22 pic.twitter.com/33gGGtxYO0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 21, 2022

Duro attacco ad Emanuel Lo e a Raimondo Todaro che, nel corso della puntata di domenica 25 settembre, faranno sicuramente sentire la loro voce e la loro opinione in merito a queste critiche.

The post Emanuel Lo | Attacco diretto, la prossima puntata sarà un caos: “Non è professionale” appeared first on Ck12 Giornale.